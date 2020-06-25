اعتدت على معلم مصري.. تفاصيل الحكم على سيدة سعودية بالسجن فى الرياض

نشرت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الخميس تفاصيل الحكم على سيدة سعودية بالسجن فى الرياض بعد إعتدائها على معلم مصري.





وقضت المحكمة الجزائیة السعودية بالسجن عام و15 یوما على سعودية وولیة أمر طالب قامت بالاعتداء ضربا على معلمین اثنین أحدهم مصري والآخر سعودي في وقت خروج الطلاب من إحدى المدارس الأھلیة بالریاض في نوفمبر 2018.





وكشف المحامي عبد العزیز المھایلي، أن محامي المدعى علیھا عرض تسویة على المعلمین المعتدى علیھما قدرھا 100 ألف ریال للتنازل، إلا أنھما رفضا.





وأكد المھایلي أن ولیة أمر الطالب ھي من تقدمت بالشكوى بدایة لدى مركز الشرطة لیتم استدعاء المعلمین، وعند حضورھما قدما الشكوى ضدھا لاعتدائھا علیھما بالضرب، لتحول القضیة بعد ذلك إلى النیابة العامة.





ورفعت النیابة العامة بذلك قضیة ضد ولیة الأمر وقضیة ضد المعلمین، في حین صرف النظر عن القضیة المرفوعة ضد المعلمین بعد شھادة الشھود بأن ولیة الأمر ھي التي اعتدت على المعلمین وأساءت التصرف معھما لفظیًا، لیحكم القاضي برد دعواھا وإكمال إجراءات دعوى المعلمین من قبل المدعي العام".