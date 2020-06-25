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أخبار العالم

الكويت: لا وفيات بين نزلاء السجون بفيروس كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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شريف سيد
نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، الأنباء التي تداولت عن وفاة نزلاء في السجن المركزي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وقالت الوزارة في بيان لها: "تنفي الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني ما يتم تداوله عن وفاة نزيلين بالمؤسسات الإصلاحية اثر الإصابة بفيروس كورونا". 

وأضافت: "تم الإعلان عن وفاة نزيله واحدة، وأن المؤسسات الأمنية تؤكد اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية". 

وكانت أنباء قد تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة نزلاء في السجون الكويتية بسبب فيروس كورونا المستجد. 
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