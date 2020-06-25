شكرًا لكل من وقف بجانبي.. حسين الزناتي يعلن تمام شفائه من "كورونا"

أعلن حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين ورئيس تحرير مجلة علاء الدين بالأهرام تمام شفائه من فيروس كورونا.





وقال فى تصريح له اليوم الخميس : "الحمد لله أظهرت نتيجة المسحة الأخيرة التى خرجت نتيجتها اليوم أنها سلبية ، وأننى تعافيت من الكورونا التى لازمتنى منذ اكتشافها مع بداية هذا الشهر،واستمرت رحلة العلاج هذه الأسابيع قضيت فيها داخل المستشفى أكثر من أسبوعين".





وأضاف الزناتي أنه "لن ينسى طوال حياته، هذا الإلتفاف الكبير من كل الزملاء والأصدقاء والأهل الذين تضرعوا الى الله لشفائه، مشيرًا إلى أنه قد واجه فى منتصف العلاج أوقاتًا صعبة، وغلبة للفيروس على جسده، لكن إرادة الله التى أحاطتها دعوات كل المحبين له قد حفظته، وأعادت له الحياة من جديد.





وأكد الزناتى على أن الإصابة بكورونا – حفظ الله الجميع - تجربة صعبة ومؤلمة تستحق من الجميع أن يعتد كثيرًا بتجنبها، وأن يأخذون ذلك مأخذ الجد، وان الإهمال فى تجنبها بإتخاذ كل الإجراءات الممكنة لايساوى أبدًا الإصابة بها.





وأشار الزناتى إلى أنه سيعاود نشاطه وعمله من الاسبوع المقبل ويعود لممارسة دوره كأمين للصندوق بنقابة الصحفيين ورئاسة تحرير مجلة علاء الدين التى سيصدر عددها الجديد مع بداية يوليو، معربًا عن إمتنانه مجددًا وتقديره وشكره لكل من وقف إلى جانبه، وكان معه بفعله وقلبه من كل الزملاء فى رحلة العلاج خاصة الكاتب الصحفى الأستاذ كرم جبر الذى كان يتولى رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، لما قام به من دورلتوفير العلاج له داخل المستشفى عبر الهيئة ، والأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام الذى لم يتوانى فى تقديم كل مايستطيع من بداية رحلة العلاج إلى نهايتها.



