AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شكرًا لكل من وقف بجانبي.. حسين الزناتي يعلن تمام شفائه من "كورونا"

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:38 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين ورئيس تحرير مجلة علاء الدين بالأهرام تمام شفائه من فيروس كورونا.

وقال فى تصريح له اليوم الخميس : "الحمد لله أظهرت نتيجة المسحة الأخيرة التى خرجت نتيجتها اليوم أنها سلبية ، وأننى تعافيت من الكورونا التى لازمتنى منذ اكتشافها مع بداية هذا الشهر،واستمرت رحلة العلاج هذه الأسابيع قضيت فيها داخل المستشفى أكثر من أسبوعين".

وأضاف الزناتي أنه "لن ينسى طوال حياته، هذا الإلتفاف الكبير من كل الزملاء والأصدقاء والأهل الذين تضرعوا الى الله لشفائه، مشيرًا إلى أنه قد واجه فى منتصف العلاج أوقاتًا صعبة، وغلبة للفيروس على جسده، لكن إرادة الله التى أحاطتها دعوات كل المحبين له قد حفظته، وأعادت له الحياة من جديد.

وأكد الزناتى على أن الإصابة بكورونا – حفظ الله الجميع - تجربة صعبة ومؤلمة تستحق من الجميع أن يعتد كثيرًا بتجنبها، وأن يأخذون  ذلك مأخذ الجد، وان الإهمال فى تجنبها بإتخاذ كل الإجراءات الممكنة لايساوى أبدًا الإصابة بها.

وأشار الزناتى إلى أنه سيعاود نشاطه وعمله من الاسبوع المقبل ويعود لممارسة دوره كأمين للصندوق بنقابة الصحفيين ورئاسة تحرير مجلة علاء الدين التى سيصدر عددها الجديد مع بداية يوليو، معربًا عن إمتنانه  مجددًا وتقديره وشكره لكل من وقف إلى جانبه، وكان معه بفعله وقلبه من كل الزملاء  فى رحلة العلاج خاصة الكاتب الصحفى الأستاذ كرم جبر الذى كان يتولى رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، لما قام به من دورلتوفير العلاج له داخل المستشفى عبر الهيئة ، والأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام الذى لم يتوانى فى تقديم كل مايستطيع من بداية رحلة العلاج إلى نهايتها.

وفي نهاية بيانه قال الزناتي إن مارآه من مشاعر طيبة ودعوات مخلصة، وحب حقيقى من كل الزملاء الصحفيين فى هذه التجربة، وطوال فترة مرضه تجعله باقيًا على عهده بأن يكون دائمًا فى خدمتهم أينما كان موقعه، وأن هذه الخدمة الواجبة عليه هى شرف مابعده شرف، وتاج فوق رأسه أن يقوم بها لزملاء يقدرون من يسعى لأن يكون مخلصًا معهم فيما يقدمه لهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسين الزناتي: أحمد موسى يساهم بـ 50 ألف جنيه في حساب الطوارئ والحالات الحرجة للصحفيين

صرف بدل التدريب للصحفيين الثلاثاء القادم

الزناتى: توفير بدل الصحفيين بماكينات الصراف الآلى.. اليوم

لحماية الزملاء.. أيمن عبدالمجيد: توافر القناع الواقي وكحول وكمامات بنقابة الصحفيين

أمين صندوق الصحفيين: محبة الناس كانت السند في أزمة كورونا

ترشيحاتنا

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٢٦-٦-٢٠٢٠

طاهر محمد طاهر يتمسك باللعب للأهلي.. والخطيب يطالب بحسم الصفقة

صورة نادرة| سيارة السندريلا «سعاد حسني» جمعت بين الفخامة والأناقة

فيديوجراف.. فاكهة الليتشي بعد انتشارها فى الأسواق المصرية

محادثات تكشف خيانة زوجة جوني ديب السابقة آمبر هيرد.. تفاصيل

توفي أحباؤه أمام عينيه وهو طفل.. مآسٍ في حياة محرم فؤاد جعلته الفنان الحزين

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

عزل نفسه.. دخول رئيس السنغال الحجر الصحي للاشتباه فى إصابته بكورونا

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس: السبب خلافات أسرية

إصابة الفنان عبد الله مشرف بجلطة في المخ

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

فلسطين تنادي بـ القصاص لـ طفلة رام الله.. عمرها 13 عاما اغتصبها والدها وشقيقها وشخص ثالث

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ساحر.. أنغام تبهر متابعيها في أحدث إطلالة لها

سعر وماركة فستان ديالا مكي في أحدث ظهور لها

توب أبيض وبنطلون ليجن.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية