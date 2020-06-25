حنان إبراهيم تكتب: علبة الكشري.. ووعي المواطن

كنت أركب سيارة الأجرة من مركزي للمحافظة، وكنت أجلس في الكرسي الأخير، ومن باب الاحتياط أخذت المكان الذي بجواري ودفعت أجرته حتى لا يجلس بجانبي أحد تطبيقًا للتباعد قدر الإمكان في زمن "الكورونا"، وفجأة والسيارة تسير في أمان الله، وأنا اجلس بجوار النافذة أتأمل الطريق إذ بعلبة كشري فارغة تطير في السيارة ودارت على جميع المقاعد الخلفية، وارتطمت بوجه أغلب الركاب وأنا منهم طبعًا، والجميع في ذهول من أين أتت علبة الكشري الطائرة؟ .





إنها لسيدة تجلس في المقعد الأوسط للسيارة" الميكروباص" ومعها طفل صغير، وكانت تأكل الكشري هي وولدها، وبعد أن انتهت ألقت العلبة من النافذة، ولكن للأسف عادت العلبة مرة أخرى بفعل الهواء داخل السيارة؛ لأن النافذة التي خلفها كانت مفتوحة ايضَا وارتطمت بنا جميعًا.





وعلى الفور غضب أغلب الركاب ونهروها، ولكنها اعتذرت بأنها لم تكن تعلم أن النافذة التي خلفها مفتوحة!!.

إذن المشكلة ليست في التصرف الغير مسئول منها، أو الأذى والضرر الذي قد يلحق بنا، أو بتلويث الطريق، أو بالقدوة السيئة التي تقدمها لولدها، بل المشكلة أنها لم تكن تعلم أن النافذة خلفها مفتوحة!.





إن جميع الركاب في السيارة كانوا يرتدون الكمامة، وهذا من لطف الله عز وجل بنا؛ لأن تلك السيدة الفاضلة لو كانت مصابة بالفيروس لكنا جميعا نخضع للعزل الصحي الآن.





إن هذا الموقف هو نموذج مصغر لوعي المواطن الذي راهنت الدولة عليه لتخطي أزمة" كورونا" والتخفيف من حدتها، فعلى الرغم من التدابير الغير مسبوقة التي اتخذتها الدولة في هذه الأزمة ورغم الخطوات الاستباقية التي قامت بها إلا أن عدم الوعي من بعض المواطنين يعيد تلك المجهودات لنقطة الصفر.





كما أن هذا التصرف مخالف لتعاليم الشرع الحنيف من عدة أوجه:

أولا: فيه الحاق الضرر بالآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه:" لا ضرر ولا ضرار".





ثانيًا: فيه عدم إماطة الأذى عن طريق الناس والتي هي من شعب الإيمان، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الإيمان بضع وسبعون-أو بضع وستون- شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان"، كما أنها سبب لمغفرة الذنوب ودخول الجنة.





ثالثًا: هذه الأم بهذا التصرف قدمت لولدها نموذجًا سيئًا يقتدي به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: "ألا كلكم راعٍ ومسئول عن رعيته، فالإمام راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل في أهله راعٍ وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها...".