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يوسف وردانى عن الجائزة التشجيعية: اعتراف الدولة بقيمة الشباب والبحث العلمى..فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:34 م
يوسف وردانى
يوسف وردانى
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ريهام فيكتور
قال يوسف وردانى ، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال المساواة وعدم التميز ، إن هذه جائزة الدولة التشجيعية للشباب تؤكد مدى اعتراف الدولة بقيمة الشباب والبحث العلمى . 

وأضاف " الوردانى " من خلال حواره ببرنامج ، " صباحك مصرى " ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 " ، أن كتابه قدم كتاب مكتون من  200 صفحة يشرح إعادة الاعتبار فى مبدأ المواطنه وإعادة بناء الدولة وتحديث شامل للمنظومة ، الى جانب مفهوم التطور للارهاب .

وأشار الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال المساواة وعدم التميز، إلى أن الكتاب يعرض أيضا كيفيه التعامل مع الجماعات المتطرفة و المتضررين من هذا التطرف ، الى جانب المجموعات التى تعمل على افكار الشباب العربى وتشككه فى مستقبل بلدة .

وتابع أن الكتاب يتناول كل هذه القضايا واكثر المطروحة على المنصات الالكترونية ،منوها الى ان مصر بدأت تضع كل ذلك فى الخطه التنفيذية للدولة ، فالعلم عندما يمتزج بالتنفيذ يصبح الغاية من اى عمل علمى .

واكد ان اى دراسات تزيد من المعرفه فى قضايا الشباب تسهم فى التحرك خطوة للامام ، مضيفًا انه منذ عام 2006 واصبح هناك اهتمام كبير جدا من الدولة توحى ان الدولة شابه وبها طاقات وموارد هائلة  .

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