يوسف وردانى عن الجائزة التشجيعية: اعتراف الدولة بقيمة الشباب والبحث العلمى..فيديو

قال يوسف وردانى ، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال المساواة وعدم التميز ، إن هذه جائزة الدولة التشجيعية للشباب تؤكد مدى اعتراف الدولة بقيمة الشباب والبحث العلمى .





وأضاف " الوردانى " من خلال حواره ببرنامج ، " صباحك مصرى " ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 " ، أن كتابه قدم كتاب مكتون من 200 صفحة يشرح إعادة الاعتبار فى مبدأ المواطنه و إعادة بناء الدولة وتحديث شامل للمنظومة ، الى جانب مفهوم التطور للارهاب .





وأشار الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال المساواة وعدم التميز، إلى أن الكتاب يعرض أيضا كيفيه التعامل مع الجماعات المتطرفة و المتضررين من هذا التطرف ، الى جانب المجموعات التى تعمل على افكار الشباب العربى وتشككه فى مستقبل بلدة .





وتابع أن الكتاب يتناول كل هذه القضايا واكثر المطروحة على المنصات الالكترونية ،منوها الى ان مصر بدأت تضع كل ذلك فى الخطه التنفيذية للدولة ، فالعلم عندما يمتزج بالتنفيذ يصبح الغاية من اى عمل علمى .





واكد ان اى دراسات تزيد من المعرفه فى قضايا الشباب تسهم فى التحرك خطوة للامام ، مضيفًا انه منذ عام 2006 واصبح هناك اهتمام كبير جدا من الدولة توحى ان الدولة شابه وبها طاقات و موارد هائلة



