قبل إعادة فتحها.. حملات لتعقيم المساجد والكنائس في دمياط

شنت محافظة دمياط حملات مكثفة لتطهير وتعقيم دور العبادة المقرر فتحها اعتبارًا من السبت المقبل، وذلك طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.









وقاد إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، حملة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، ووقت الحظر، لتنفيذ تلك الأعمال بمدينة دمياط، حيث جرى الدفع بالمعدات والمواد اللازمة للتطهير والتعقيم، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الأوقاف بدمياط.





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وجرى خلال الحملة تطهير وتعقيم مساجد عمر أفندى، والمعينى، والشرباصى، والعتبانى، والبدرى، والبحر، والشهيد، وعبد الغنى، والعنبري، والرفاعي، والهدى بمنطقة الأعصر الأولى، والحطاب، والروضة، وبيصار، والمسجد الكبير بشط جريبة، والإيمان بحى ثامن، وقباء بحى تاسع، والناصرية، والشيخ باش، وعمرو بن العاص، وعمر الموصلي، وأبو عصية، والنفيس بحى ثالث، وعمر مسلم، والباش.











كما شملت أعمال التطهير والتعقيم الكنائس داخل مدينة دمياط، حيث تم تطهير وتعقيم كنيسة العذراء مريم بميدان سرور، ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم طوال فترات فتح المساجد والمساجد بشكل مستمر.