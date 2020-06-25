إنقاذ مريضين من بتر أطرافهما بمستشفيي الساحل والمطرية التعليميين

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم، الخميس، عن قيام جراحى الأوعية الدموية بمستشفى الساحل التعليمي والمطرية التعليمي بعمليتين دقيقتين لإنقاذ اثنين من مصابي كورونا من بتر أطرافهما بعد إصابتهما بجلطات حادة، كما قام جراحو العظام بمستشفى أحمد ماهر التعليمي بإصلاح كسر بالساق والكاحل لمصاب كورونا ليتمكن من السير على قدمه مجددا.









وأفاد الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، بأن "وحدات الهيئة تضم نخبة من أفضل جراحى الأوعية الدموية داخل مصر، ويقدمون يوميا أروع صور التضحية والتفانى فى العمل كغيرهم من باقى أفراد الطواقم الطبية والعاملين بالهيئة، والتى تعجز الكلمات عن أن توفيهم حقهم أو أن تعبر عما بداخلنا من احترام وتقدير لما قدموه وما زالوا يقدموه من تضحيات وإخلاص فى العمل ابتغاءً لمرضاة الله عز وجل ووفاءً للقسم الذى أقسموه أن يبذلوا الغالى والرخيص من أجل رعاية وخدمة المرضى".









وأوضح الدكتور عبد الفتاح حجازى، مدير مستشفى الساحل التعليمي، أنه تم حجز مريضة عمرها ٥٢ سنة، تعانى من التهاب رئوى مع اشتباه كورونا، وتعانى من جلطة حادة بشرايين الطرف العلوى الأيسر، وتبين أنها تعانى من السكر وارتفاع بضغط الدم، وتم تجهيز المريضة لإجراء جراحة عاجلة لاستخراج جلطة من الشريان العضدى الأيسر وشرايين أسفل الكوع الأيسر وتماثلت المريضة للشفاء، وتم إنقاذ ذراعها من البتر.









وقام بإجراء العملية من أبطال قسم جراحة الأوعية الدموية؛ الدكتور محمد العدوى، والدكتور مصطفى لبدة، والدكتور مصطفى هانى، ومن طاقم تمريض العمليات مروة فراج وخلود محمد.









بينما قال الدكتور وائل الدرندلي، مدير مستشفى المطرية التعليمي، إنه تم حجز مريض بوحدة الرعاية المركزة فجر الأحد الماضي، حيث كان يعاني من قصور بالدورة الدموية بالطرف السفلي الأيسر وعدوى وبداية حدوث غرغرينة في أصابع القدم اليسرى وصدمة تسممية حادة، بالإضافة إلى كونه مريض كورونا طبقا لما ورد بالأشعة المقطعية على الصدر، وتم تحضير المريض تحت إشراف رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية الدكتور محمد طه لمدة يومين لمناظرة الفحوصات والعرض على استشارى التخدير وأخذ مسحة فيروس كورونا، وتم دخول المريض اليوم العمليات الكبرى بعد استيفاء جميع الفحوصات والعروض الخاصة بالمريض، وتم تخدير المريض بعد توصيله على المونيتور وأخذ جميع العلامات الحيوية تحت إشراف استشاري التخدير الدكتور وائل الدرندلى، وأطباء التخدير الدكتور عزت إسماعيل والدكتورة هدى محمد، والدكتور باسل عبد العزيز، وقام الدكتور محمد طه والفريق المعاون بقيادة الدكتور محمد أبو العزايم والدكتور علي سماحة وطاقم التمريض بالعمليات الكبرى بإنقاذ المريض من بتر كامل الساق، وتم عمل قسطرة علاجية لتوسيع الشريان الفردى بالبالونة وتوسيع شرايين الساق الثلاثة، وبعد نجاح العملية تحت التخدير النصفى تم عمل تنظيف للقدم مع بتر الإصبع الكبير فقط، والمريض حالته مستقرة ويخضع للملاحظة على مدار الساعة.









وأكد الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مستشفى أحمد ماهر، أن المستشفى استقبل مريضا مصابا بكورونا، وتبين أنه بحاجة عاجلة إلى إجراء جراحة لإصلاح كسر بالساق والكاحل حتى يتمكن من السير على قدمه مجددا بصورة طبيعية، وتم تجهيز المريض بعد إجراء جميع الفحوص اللازمة وقام فريق طبى متميز من جراحى العظام بالمستشفى بإجراء العملية وهم الدكتور أحمد عبدالحميد والدكتور محمد عادل والدكتور أحمد سليمان والدكتور رأفت سامى والدكتور محمد نبيل والتخدير والدكتور محى الدين، والتمريض مس شيماء العشري والعمال محمود الدسوقى وعطيات وسعاد.