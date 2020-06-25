مبادرة من الأهالي.. استراحات لاستقابل طلاب الثانوية العامة بزفتى في الغربية.. صور

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انطلقت اليوم الخميس، ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2020، لأداء امتحانات الثانوية العامة في الغربية، وسط إجراءات احترازية مشددة.حيث شهدت قرية سنباط المتمركزة في مركز زفتى بمحافظة الغربية في تفاعل أهالي القرية ومساندة الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على أبنائهم خلال خوض الامتحانات.حيث قام أهالي قرية سنباط بتدشين "خيمة"، وتوافر بها العديد من الكراسي مع اتخاذ التباعد الاجتماعي في التنظيم للحفاظ على الطلاب وذلك من أجل توافر أماكن دخول وتنظيم حركة تواجدهم أمام مقر اللجان قبل الدخول.وحرص أهالي القرية على الحفاظ على أبنائهم من التكدس الشديد قبل دخول مقر اللجان خصوصا في ظل ارتفاع درجة الحرارة من خلال تدشين بعض الخيم" والمقاعد، للجلوس والمراجعة تحت مظلتها قبل الدخول إلى مقر اللجان.وعبر طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم تجاه مبادرة أهالي القرية ومساندهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.وأشاد مسئولو وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية بمساعدة أهالي القرية للحفاظ على أبنائهم من خلال تدشين بعض الخيم والمقاعد للحفاظ على الطلاب والقضاء على الازدحام منعا لانتشار فيروس كورونا.