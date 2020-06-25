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30 يونيو بوابة المستقبل.. أبرز إنجازات الرئيس السيسي وتأثيرها على الاقتصاد المصرى.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:29 م
القضاء على العشوائيات
القضاء على العشوائيات
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هاجر إبراهيم
تداولت منصات التواصل الاجتماعى فيديو يكشف عن أن ثورة 30 يونيو بوابة المستقبل، وما يؤكد ذلك أن مصر كانت قبلها على شفا الانهيار خلال عهد الإخوان، حيث بلغ عجز الموازنة 329.9 مليار جنيه بنسبة 13.8%.

وكشف التقرير، حدوث الكثير من الإشتباكات اليومية بين الشعب والإخوان، مهددة بحياة المواطنين، بالإضافة إلى انخفاض معدل النمو إلى 1.8% وارتفعت البطالة إلى 14.8%، فتدهورت الخدمات وأنقطعت الكهرباء والمياه وأنعدم الأمن فى الشوارع، مما جعل الإخوان يقوموا بوضع حلول حاسمة لتلك المشكلة فى إرتداء الملابس القطنية، فخرج المصريون يطالبون بالخلاص من حكم تجار الدين.

وبعدما تم تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، حققت مصر إنجازا غير مسبوق فى شبكة الطرق وقفزت إلى المركز ال28 عالميا فى مؤشر جودة الطرق، متقدمة أكثر من 90 مركزا عالميا منذ عام 2014.

وفى ذلك الإطار تقدمت مصر فى مؤشر خدمة الكهرباء 68 مركزا طبقا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى تحقيقها لأضخم موازنة فى مصر بوصولها إلى 2.2 تريليون جنيه، لتحسين أجور العاملين وتوفير فرص عمل جديدة والحفاظ على الإستقرار.

كما وقد حققت مصر أعلى معدل نمو فى المنطقة فى عام 2020، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصرى كان الأقل تأثيرا بصدمة جائحة كورونا، وعلى الرغم من الوباء تراجع معدل البطالة إلى 7.7%، وكان السبب فى ذلك المشروعات القومية الضخمة التى تم إنشاؤها مؤخرا، بالإضافة إلى قفز الصادرات الزراعية بها، لتصبح مصر الأولى عالميا فى تصدير البرتقال.

ولإستيعاب الزيادة السكانية تبنيت مصر 20 مدينة جديدة تستوعب 30 مليون شخص، ولتوفير فرص عمل والقضاء على العشوائيات وتقدم حياة كريمة للمواطنين، كل هذا بخلاف إنشاء أكبر برنامج لدعم الفئات الأكثر إحتياجا فى تاريخ مصر.


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