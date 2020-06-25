العيد الوطنى لموزمبيق.. قصة شعب ناضل ضد الاحتلال البرتغالي

شعوب ناضلت من أجل الحصول على استقلالها وطرد المستعمر، لم تستلم يوما رغم طول أمد الاختلال، الرغبة فى التحكم فى مصيرها كان الدافع الحقيقي من أجل النضال، هى الشعوب الأفريقية ومن بينها موزمبيق التى عانت أشد المعاناة من الاحتلال ولكن الشعب استطاع أن يقلب الموازين ويصبح يوم الاستقلال عيد وطنى للموزمبيقين والموافق 25 يونيو، فما هى قصة اليوم الوطنى لموزمبيق وكيف أنهى المواطن على الاحتلال.

عندما تزور موزمبيق لأول مرة، ستكتشف فخرًا عامًا فطريًا في البلد، وخاصة فى يوم الاستقلال الموافق 25 يونيو من كل عام ، حيث بدأت القصة عندما هبط الأوروبيون لأول مرة على شواطئ موزمبيق خلال رحلات فاسكو دا جاما، المستكشف البرتغالي ، في نهاية القرن الخامس عشر، أحب هؤلاء المغامرون ما رأوه فى موزمبيق وأقاموا قاعدة قوية فى عام 1530.

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قام هؤلاء الأوروبيين بتهجير قبائل البانتو الذين كانوا هنا أولًا وسيطروا على الأمة بأكملها، و أنشأوا نظامًا إقطاعيًا، و أُجبروا سكان موزمبيق المحليون على أن يكونوا عبيدًا بعد أن كانوا أصحاب الأرض والمكان وانطلقت التجارة بين الدول العربية والشرقية والأوروبية.

ولكن دائما الشعوب الأفريقية أبية رافضة الاستعمار أو الرضوخ للذل على أراضيها لذلك ظهرت جبهة تحرير موزمبيق (FRELIMO) والتى قد تشكلت في البلاد في الستينيات، كمنظمة حرب قاتلت من أجل إخراج البرتغاليين، ونفذت هذه الجبهة هجمات فى سبتمبر 1964 ضد الاحتلال البرتغالي.

استمر القتال لما يقرب من 10 سنوات. وأخيرًا ، في عام 1974 ، أدت ثورة مناظرة في البرتغال إلى الديمقراطية في ذلك البلد التي ألهمت نهجًا جديدًا للأراضي الخارجية مثل موزمبيق، حيث استولت فريليمو على مابوتو العاصمة في أبريل 1974، بعد ذلك بعام ، أعلنت موزمبيق دولة مستقلة في 25 يونيو 1975.

وهكذا أصبح 25 يونيو يوما تاريخيا فى موزمبيق يتم الاحتفال به فى كل عام بمناسبة العيد الوطنى وإجلاء المستعمر.