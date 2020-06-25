امتحانات الثانوية الأزهرية.. وكيل الأزهر يتفقد معهد الخصوص ويشدد على ارتداء الكمامة والتعقيم والاهتمام بغرف العزل.. صور

وكيل الأزهر يتفقد لجنة الثانوية بمعهد الخصوص

صالح عباس:

توفير الكمامات للطلاب بالمواصفات القياسية

يشدد على الاهتمام بغرف العزل وتزويدها بالأدوية الكافية

الأزهر بذل كل الجهود للتخفيف عن الطلاب ومراعاة الظروف الاستثنائية









تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الخميس، لجنة معهد الخصوص الأزهري بنين وفتيات، فى ثالث أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم.











وحرص وكيل الأزهر على طمأنة الطلاب ونقل تحية فضيلة الإمام الأكبر لهم ومطالبتهم بضرورة الاجتهاد والتركيز، مؤكدًا أن الأزهر بذل كل الجهود للتخفيف عن الطلاب ومراعاة الظروف الاستثنائية لامتحانات هذا العام، ومن ذلك إلغاء الامتحانات الشفوية مع توزيع درجاته على الامتحانات التحريرية، وتخصيص أرقام للتواصل مع غرفة العمليات وتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة.









واطمأن على سلامة سير إجراءات الامتحانات بدءًا من استقبال الطلاب وفحص حرارتهم قبل دخولهم اللجان، وفتح مظاريف أوراق الامتحانات وتسليمها في الموعد المحدد، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على الامتحانات.









وشدد وكيل الأزهر على أهمية التأكد من صلاحية أجهزة قياس درجات الحرارة المستخدمة في اللجان، وأجهزة كشف المعادن للتأكد من صلاحيتها وضرورة إصلاح الأجهزة غير الصالحة أو استبدالها فورًا، مع الاطمئنان على توافر الكمامات ومواد التعقيم وغيرها من المستلزمات الوقائية للجميع، مطالبا بضرورة تخصيص غرفة للرعاية الصحية مزودة بالأدوية والتجهيزات اللازمة، استعدادًا لأي حالة طارئة في جميع اللجان.









كما اطمأن الشيخ صالح عباس من الطلاب على عدم وجود صعوبات بالامتحان، وأن جميع الأسئلة مباشرة وواضحة، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بعيدا عن التوتر والقلق، وكذلك التأكيد على عدم دخول المراقبين والطلاب بالهواتف المحمولة أو أي وسيلة تستخدم في الغش.









وشدد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، على ضرورة تسليم كل طالبة الكمامة الواقية ولها مطلق الحرية في ارتدائها أو ارتداء أخرى تشتريها من الخارج.



وقال عباس، في جولته التفقدية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في معهد الخصوص الأزهري، إن الأزهر اشترى هذه الكمامات من خلال تصنيعها على المواصفات القياسية منعا لانتقال العدوى بين الطالبات.

ووجه وكيل الأزهر باستبدال جهازين للكشف على المعادن وعمل صيانة لدورات المياه ولمبات الكهرباء.



كما وجه بإعادة هيكلة بعض اللجان من خلال تخفيض عدد المراقبين من خلال وضع أربعة مدرسين احتياطي في اللجنة، ويتم التناوب يوميا في ذلك وتخفيض عدد الطلاب في اللجان ذات الحجرات الضيقة.







يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.









كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بجميع المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.











جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.