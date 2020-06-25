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أخبار العالم

روسيا تطلق التصويت على التعديلات الدستورية إلكترونيا

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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أ ش أ
تفتح أبواب الاقتراع الإلكتروني في بعض المناطق الروسية، اليوم الخميس، للتصويت على تعديلات الدستور الأخيرة التي تم اقتراحها من قبل اللجنة المعدة للتعديلات الدستورية الجديدة في روسيا.
وسيتمكن المواطنون الروس في كل من موسكو ومنطقة نيجني نوفغورود من التصويت اليوم الخميس 25 يونيو، إلكترونيا من خلال الدخول إلى التطبيق الخاص بخدمة المواطنين، وفقا لوكالة الأنباء الروسية /سبوتنيك/.
أما التصويت العام في روسيا بشأن التعديلات الدستورية من المقرر أن ينظم في 1 يوليو المقبل في كل المقاطعات الروسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقّع مرسوما يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة في الـ22 أبريل الماضي، في جميع أنحاء البلاد؛ غير أن جائحة كورونا اضطرته إلى تأجيل التصويت وتحديد موعد آخر.
وخلصت المحكمة الدستورية الروسية في بيانها إلى استنتاج بشأن دستورية أحكام القانون "بشأن تحسين تنظيم المسائل المتعلقة بتنظيم وأداء السلطة العامة، من حيث تعديلات الدستور والتصويت على الصعيد الوطني".
ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني، الذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي.


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