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التضامن تكشف عن خطتها الاحترازية بدور الرعاية ضد فيروس كوورنا.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:35 م
التضامن
التضامن
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شيرين عادل
قالت اللواء الدكتورة هبة أبو العمايم ، مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش ، إن الوزارة  منذ بداية أزمة كورونا اتبعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية .

وأشارت  مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش  ، خلال حوارها مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع 
عبر فضائية اكسترا نيوز ،  إلى أن  تحديد الفئات المستهدفة لتطبيق إجراءات حماية دور الرعاية  سواء من المسنين أو  الفئات بلا مأوى ، أو مراكز استضافة المرأة ،  دور رعاية المغتربات من فيروس كورونا  .

وأوضحت  أن وزارة التضامن أيضأ  عممت منشور وزارى على جميع مديريات وزارة التضامن على مستوى الجمهورية بضرورة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ولفتت  إلى أن الوزارة حرصت على وجود كاشف حرارى داخل كافة دور الرعاية للكشف عن حرارة الأبناء والعاملين بدخل دور الرعاية .

وتابعت  أن وزارة التضامن حرصت على توفير المنظفات والمطهرات بكميات كبيرة داخل دور الرعاية للوقاية من فيروس كورونا ..
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