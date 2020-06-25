التضامن تكشف عن خطتها الاحترازية بدور الرعاية ضد فيروس كوورنا.. فيديو

قالت اللواء الدكتورة هبة أبو العمايم ، مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش ، إن الوزارة منذ بداية أزمة كورونا اتبعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية .





وأشارت مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش ، خلال حوارها مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع

عبر فضائية اكسترا نيوز ، إلى أن تحديد الفئات المستهدفة لتطبيق إجراءات حماية دور الرعاية سواء من المسنين أو الفئات بلا مأوى ، أو مراكز استضافة المرأة ، دور رعاية المغتربات من فيروس كورونا .





وأوضحت أن وزارة التضامن أيضأ عممت منشور وزارى على جميع مديريات وزارة التضامن على مستوى الجمهورية بضرورة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .





ولفتت إلى أن الوزارة حرصت على وجود كاشف حرارى داخل كافة دور الرعاية للكشف عن حرارة الأبناء والعاملين بدخل دور الرعاية .





وتابعت أن وزارة التضامن حرصت على توفير المنظفات والمطهرات بكميات كبيرة داخل دور الرعاية للوقاية من فيروس كورونا ..