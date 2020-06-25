قبل دخول الامتحان.. إصابة طالبة ثانوى أزهرى بصداع وارتفاع فى درجة الحرارة

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إصابة طالبة تدعى "ن س ع"، بلجنة معهد فتيات الستامونى الأزهرى بصداع وارتفاع فى درجة الحرارة بلغت 38، اثناء امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم.





وقال "مكي" في بيان، الخميس، إنه تم إعطاء الطالبة باراسيتامول خافض للحرارة بمعرفه الإشراف الطبى الموجود باللجنة وتحسنت درجة الحرارة قبل الدخول للجنة ولم يتم نقلها بالإسعاف وتم دخولها اللجنة واستكمالها للامتحان.





يذكر أن نحو 4850 طالبا وطالبة بالقسم العلمى بالثانوى العام الأزهرى بالدقهلية قد أدوا الامتحان اليوم الخميس فى مادة "القرآن الكريم" معبرين عن سعادتهم لأن غالبية الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط.





حيث بدأت اللجان في السابعة والنصف من صباح اليوم في استقبال الطلاب عن طريق البدء في الكشف عليهم عن طريق الكواشف الحرارية عقب مرورهم من بوابات التعقيم ثم توزيع الماسكات عليهم.



