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تعليم

قبل دخول الامتحان.. إصابة طالبة ثانوى أزهرى بصداع وارتفاع فى درجة الحرارة

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:13 م
لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إصابة طالبة تدعى "ن س ع"، بلجنة معهد فتيات الستامونى الأزهرى بصداع وارتفاع فى درجة الحرارة بلغت 38، اثناء امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم. 

وقال "مكي" في بيان، الخميس، إنه تم إعطاء الطالبة باراسيتامول خافض للحرارة بمعرفه الإشراف الطبى الموجود باللجنة وتحسنت درجة الحرارة قبل الدخول للجنة ولم يتم نقلها بالإسعاف وتم دخولها اللجنة واستكمالها للامتحان.

يذكر أن نحو 4850 طالبا وطالبة بالقسم العلمى بالثانوى العام الأزهرى بالدقهلية قد أدوا الامتحان اليوم الخميس فى مادة "القرآن الكريم" معبرين عن سعادتهم لأن غالبية الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط.

حيث بدأت اللجان في السابعة والنصف من صباح اليوم في استقبال الطلاب عن طريق البدء في الكشف عليهم عن طريق الكواشف الحرارية عقب مرورهم من بوابات التعقيم ثم توزيع الماسكات عليهم.

ويبلغ عدد طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية بالدقهلية نحو 11 ألف طالب وطالبة منهم 4850 طالبا وطالبة للقسم العلمى ونحو 6720 طالبا وطالبة للقسم الأدبى يؤدون الامتحان داخل 43 لجنة على مستوى المحافظة مشيرا إلى أن غرفة العميات بديوان المنطقة لم تتلق حتى الآن أى شكاوى منذ بدء الامتحان والذى يستمر لمدة ساعتين.
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