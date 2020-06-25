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محافظات

السبت المقبل.. تدشين مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالدقهلية

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:24 م
مبادرة الرئيس لفحص
مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الامراض المزمنة
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن البدء في فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بوحدات الرعاية الصحية ابتداء من يوم السبت المقبل ٢٧ يونيو

وأضاف " مكى " أنه سيتم العمل بالمبادرة من خلال ٣٢ مركز طب أسرة بالإضافة إلى جميع مستشفيات صحة الدقهلية موزعين على جميع مراكز المحافظة.

يذكر أن الخدمات الصحية المقدمة عبارة عن الكشف والمتابعة وعمل الاشعة والتحاليل للأمراض المزمنه ( ضغط - سكر )  وذلك سواء بالمستشفيات الحكومية و مراكز طب الاسرة و مراكز التحاليل والاشعة الخاصة المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة و جميعها على نفقة الدولة.
السبت المقبل.. تدشين مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالدقهلية
السبت المقبل.. تدشين مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالدقهلية
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