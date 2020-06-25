السبت المقبل.. تدشين مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن البدء في فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بوحدات الرعاية الصحية ابتداء من يوم السبت المقبل ٢٧ يونيو
وأضاف " مكى " أنه سيتم العمل بالمبادرة من خلال ٣٢ مركز طب أسرة بالإضافة إلى جميع مستشفيات صحة الدقهلية موزعين على جميع مراكز المحافظة.
يذكر أن الخدمات الصحية المقدمة عبارة عن الكشف والمتابعة وعمل الاشعة والتحاليل للأمراض المزمنه ( ضغط - سكر ) وذلك سواء بالمستشفيات الحكومية و مراكز طب الاسرة و مراكز التحاليل والاشعة الخاصة المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة و جميعها على نفقة الدولة.