السبت المقبل.. تدشين مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن البدء في فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بوحدات الرعاية الصحية ابتداء من يوم السبت المقبل ٢٧ يونيو





وأضاف " مكى " أنه سيتم العمل بالمبادرة من خلال ٣٢ مركز طب أسرة بالإضافة إلى جميع مستشفيات صحة الدقهلية موزعين على جميع مراكز المحافظة.



