AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتقاعسهم عن العمل.. مجازاة رؤساء الوحدات المحلية ب "السنطة وزفتي"

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:32 م
طارق رحمي محافظ الغربية
طارق رحمي محافظ الغربية
Advertisements
أحمد على

قرر د. طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، مجازاة رؤساء الوحدات المحلية للقرى الواقعة علي طريق "السنطة زفتى" الرئيسي بخصم 3 أيام من رواتبهم بسبب الإهمال، وتقاعسهم عن العمل في متابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات .


أقرا ايضا :محافظ الغربية: رعاية المسنين أولوية قصوى.. وتدابير احترازية مكثفة لحمايتهم من كورونا


جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية لكافة أعمال اللجان بالمحافظة، والتي يقوم بها كلا من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر  يونس سكرتير عام المحافظة ، ونجوى العشيرى السكرتير العام المساعد.


يذكر ، أن اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة أبلغ محافظ الغربية بوجود قصور وإهمال في أعمال النظافة والاشغالات على طريق السنطة زفتي، وعلي الفور أصدر المحافظ تعليماته بمجازاة كل رؤساء الوحدات المحلية على طريق السنطة زفتي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتراكم أكوام القمامة.. مجازاة رئيس وحدة محلية بالغربية

محافظ الغربية يتابع تطبيق حظر التجول وغلق الحدائق بزفتى .. ويصدر قرارًا بمجازاة رئيس الوحدة المحلية بنهطاي بخصم ثلاثة أيام من راتبه بسبب سوء النظافة

إلقاء المخلفات في نهر النيل.. مجازاة رئيس قرية الدلجمون لإهماله ومصادرة السيارات

بقيمة 12 مليون جنيه.. محافظ الغربية: توقيع بروتوكول مع جهاز المشروعات للتصدي للهجرة غير النظامية

سكرتير مساعد الغربية تنفي إصابتها بكورونا

رئيس المحلة يوجه مديري الوحدات القروية بتنفيذ حملات النظافة.. صور

ترشيحاتنا

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

محمد فضل: هيثم عرابي لا يصلح للعمل داخل النادي الأهلي

في شهر ذي القعدة.. عبلة الكحلاوي: بادر إلى إيقاظ قلبك بـ 3 أمور

عزل نفسه.. دخول رئيس السنغال الحجر الصحي للاشتباه فى إصابته بكورونا

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

انفراد.. مصادر: عبدالله بكرى يقترب من الزمالك فى صفقة تبادلية و10 ملايين للاعب

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

عزل نفسه.. دخول رئيس السنغال الحجر الصحي للاشتباه فى إصابته بكورونا

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس: السبب خلافات أسرية

إصابة الفنان عبد الله مشرف بجلطة في المخ

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

فلسطين تنادي بـ القصاص لـ طفلة رام الله.. عمرها 13 عاما اغتصبها والدها وشقيقها وشخص ثالث

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ساحر.. أنغام تبهر متابعيها في أحدث إطلالة لها

سعر وماركة فستان ديالا مكي في أحدث ظهور لها

توب أبيض وبنطلون ليجن.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية