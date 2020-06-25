لتقاعسهم عن العمل.. مجازاة رؤساء الوحدات المحلية ب "السنطة وزفتي"

قرر د. طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، مجازاة رؤساء الوحدات المحلية للقرى الواقعة علي طريق "السنطة زفتى" الرئيسي بخصم 3 أيام من رواتبهم بسبب الإهمال، وتقاعسهم عن العمل في متابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات .





أقرا ايضا :محافظ الغربية: رعاية المسنين أولوية قصوى.. وتدابير احترازية مكثفة لحمايتهم من كورونا





جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية لكافة أعمال اللجان بالمحافظة، والتي يقوم بها كلا من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ، ونجوى العشيرى السكرتير العام المساعد.





يذكر ، أن اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة أبلغ محافظ الغربية بوجود قصور وإهمال في أعمال النظافة والاشغالات على طريق السنطة زفتي، وعلي الفور أصدر المحافظ تعليماته بمجازاة كل رؤساء الوحدات المحلية على طريق السنطة زفتي.