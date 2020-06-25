بعد إصابتها بتشنجات.. جلسة أكسجين لطالبة ثانوية عامة في النوبارية

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة الثانوية بنات بالنوبارية، الخميس، بتشنجات، وتم نقلها للمستشفى المركزي وإجراء الإسعافات اللازمة لها.

وتلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة،بلاغا من قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بوصول الطالبة" هدى.م.م - 18 سنة"، بمدرسة الثانوية بنات بغرب النوبارية، تعاني من اضطراب نفسي، وأجريت لها جلسة أكسجين بالطوارئ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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ويؤدي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بمحافظة البحيرة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي " الشعبة العامة "، في جميع اللجان المخصصة لأداء امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات إحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار متابعة كافة الاستعدادات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاق ثانى أيامها اليوم الخميس 25 يونيو 2020، يؤدى خلالها 30 ألف و876 طالب وطالبة الإمتحانات في مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبة العامة بـ 120 لجنة رئيسية ةعلى مستوى المحافظة، مزودة جميعها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتي بواقع ٢ بوابة بكل لجنة بالإضافة إلى تواجد كاشفات لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب.





وأشار المحافظ، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الإمتحانات والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، والتأكيد على إرتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، مع وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان عبر بوابات التعقيم بطابور متباعد إعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وتوزع الكمامات عليهم وإجراء المسح الحراري واتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب.

