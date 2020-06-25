وكيل تعليم شمال سيناء: لم نتلق أي شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية

تفقد عبد العزيز عطية، حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بـ شمال سيناء، الخميس، لجنة مدرسة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين ولجنة الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات، بلجان الثانوية إدارة العريش التعليمية أثناء انعقاد امتحان الإنجليزي اليوم الخميس.
وقال حسانين، في تصريحات صحفية، إنه لم ترد إليه أي شكوي عن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الطلاب.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ شمال سيناء على توفير الهدوء والراحة النفسية للطلاب والالتزام بالقواعد العامة للامتحانات ومنع الغش وضرورة الالتزام.
كما تم التأكد من اتخاذ الإجراءات الإحترازية الآمنة للحفاظ إلى الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان وجميع القائمين على أعمال الامتحانات بلجان الثانوية العامة مع إجراء الكشف الطبي على الطلاب للاطمئنان عليهم قبل دخولهم لجان الامتحانات كنوع من الوقاية الآمنة.
وقال ان غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بجميع غرف العمليات على مستوى الإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوي أو بلاغات من جانب الطلاب في مادة اللغة الإنجليزية.
وأدى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للقسمين العلمى والادبى 2903 طالبا وطالبة متقدمين للامتحان وبحضور 2879 طالبا وطالبة وغياب 24 طالبًا وطالبة.
وفي نفس السياق، عبّر الطلاب عن فرحتهم بسهولة أسئلة مادة الانجليزي خاصة في لجنة الشهيد عمرو شكري الثانوية بالعريش بينما اشتكي البعض من طول الاسئلة.
وقال حسانين، في تصريحات صحفية، إنه لم ترد إليه أي شكوي عن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الطلاب.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ شمال سيناء على توفير الهدوء والراحة النفسية للطلاب والالتزام بالقواعد العامة للامتحانات ومنع الغش وضرورة الالتزام.
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كما تم التأكد من اتخاذ الإجراءات الإحترازية الآمنة للحفاظ إلى الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان وجميع القائمين على أعمال الامتحانات بلجان الثانوية العامة مع إجراء الكشف الطبي على الطلاب للاطمئنان عليهم قبل دخولهم لجان الامتحانات كنوع من الوقاية الآمنة.
وقال ان غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بجميع غرف العمليات على مستوى الإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوي أو بلاغات من جانب الطلاب في مادة اللغة الإنجليزية.
وأدى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للقسمين العلمى والادبى 2903 طالبا وطالبة متقدمين للامتحان وبحضور 2879 طالبا وطالبة وغياب 24 طالبًا وطالبة.
وفي نفس السياق، عبّر الطلاب عن فرحتهم بسهولة أسئلة مادة الانجليزي خاصة في لجنة الشهيد عمرو شكري الثانوية بالعريش بينما اشتكي البعض من طول الاسئلة.
وقال عمر محمد مدرسة عمرو شكري العسكرية بالعريش ان الأسئلة جاءت في مستوي الطالب المتوسط وانه تمكن من الإجابة علي جميع الأسئلة.