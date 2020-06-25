أون لاين.. كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية بالهيئات الشبابية..ندوة في الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديريه الشباب والرياضه لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلي مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع نظرا للظروف الراهنه التي تمر بها البلاد وقرار غلق مراكز الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن جانبه أعلن وائل الألفي وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بالإعلان عن تنظيم ندوه بعنوان "كيفية تطبيق الإجراءات الإحترازية بالهيئات الشبابية والرياضية" ( أون لاين ).

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وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية انه يأتي ذلك ضمن البرنامج التدريبي للعاملين بالهيئات الشبابية يتم عرضها اليوم الخميس الموافق 25 يونيو في تمام الساعه الحاديه عشر صباحا عن طريق البث المباشر علي صفحه مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.





وأشار وكيل وزاره الشباب والرياضه إلي أنه من المقرر أن تقوم الدكتورة ميرام نبيل رئيس قسم مكافحة العدوي والأوبئة بمستشفي عزل فاقوس بإلقاء الندوة وذلك لتوعية العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية بكيفية اتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتقديم بعض النصائح الهامة للحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.





وأضاف "الألفي" انه علي الراغبين في مشاهدة الندوة كاملة اضغط هنا



