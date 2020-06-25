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محافظات

غياب 51 طالبا عن امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة في دمياط

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:32 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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زينب الزغبي
أكد "عادل عثمان" مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، أنه يؤدي، اليوم، 10 آلاف و55 طالبا وطالبة امتحان اللغة الانجليزية، في الثانوية العامة، حضر منهم 10004 طلاب وطالبات وتغيب 51 طالبا بنسبة حضور 99,5% وذلك في41 لجنة على مستوى 10 إدارات تعليمية.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور "طارق شوقي" وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمنع حدوث تكدس بمحيط اللجان ودخول الطلاب وفق الإجراءات الوقائية التي وضعتها الدولة.

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وأضاف "وكيل الوزارة" أنه سادت حالة من الهدوء بمحيط اللجان على مستوى المحافظة، وقد شارك المعلمين امام كل لجنة لمتابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتوزيع جميع الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار "عثمان" أنه تم فتح أبواب مقار اللجان أمام الطلاب فى السابعة والنصف والانتظار بداخلها لحين الموعد الرسمى  لبدء الامتحان، وسط إجراءات أمنية ووقائية وإتاحة مقاعد ومظلات داخل أفنية المدارس لتواجد الطلاب بعد الدخول واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، كما أن غرفة العمليات الرئيسية  بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية تابعت كل الإجراءات واتخاذ اللازم نحو حل جميع المشكلات والإجابة عن جميع التساؤلات التي تلقتها، ولم تتلق أية بلاغات تفيد تأخير بدء الامتحان بأي منها.
غياب 51 طالبا عن امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة في دمياط
غياب 51 طالبا عن امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة في دمياط
غياب 51 طالبا عن امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة في دمياط
غياب 51 طالبا عن امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة في دمياط
غياب 51 طالبا عن امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة في دمياط
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