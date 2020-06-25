طلاب الثانوية الأزهرية: امتحان القرآن سهل وملتزمزن بالإجراءات الوقائية.. فيديو

أدى طلاب الثانوية الأزهرية امتحان يؤدي طلاب القسم العلمي امتحان مادة القرآن الكريم.





وأكد الطلاب أن الامتحان جاء فى متناول الطالب المتوسط ، ولم يواجه اي صعوبه في الاسئلة









يقول أحمد سيد طالب بالمعهد الدينى الازهرى الثانوى : الامتحان اليوم فى مادة القران الكريم في مستوي الطالب المتوسط بالاضافة الي الاجراءات الاحترازية كانت جيدة الي حد ما .





وأضاف عادل محمود طالب بالمعهد الدينى الازهرى الثانوى بمدينة الفيوم : بأن الأمتحان رغم سهولته إلا أن كانت بعض الأسئلة صعبة للغاية ، ورغم ذلك قمنا بالحل ، والوقت كان كافيا لحل أسئلة الامتحان.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبى فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وطلاب القسم العلمى فتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالب، وبإجمالى عام 128495 طالبا تقدموا للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.





كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، وتمت مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أى اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه..