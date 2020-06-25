توزيع 400 شنطة أدوية لـ 5979 مصابا بـ كورونا بالعزل المنزلي في الغربية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن صرف 400 شنطة أدوية لحالات العزل المنزلي أمس 24 /6، وذلك بعد توقيع الكشف عليها وظهور أعراض المرض وقبل ظهور نتيجة العينة.





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وجاء ذلك كإجراء استباقي لمحاصرة المرض. وبعد تسجيل الحالة على سستم الوزارة، مشيرا إلى أن نسبة إصابة حالات العزل المنزلي إلى اليوم 5979 ألف حالة.







وأوضح دكتور عبد الناصر أن تلك الإجراءات تأتى تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة، بتطبيق بروتوكول العلاج المنزلي لمصابي فيروس كورونا وحالتهم مستقرة.





كما شدد وكيل وزارة الصحة أن ذلك لن يقتصر على تقديم العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين، حيث سيتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم.





وأكدت الدكتورة أمنية منصور، مدير إدارة الرعاية الأ ساسية أن فرق الرعاية الأساسية تقوم بدورها فى متابعة مرضى العزل المنزلى وتسهيل احتياجاتهم الدورية إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء.