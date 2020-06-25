AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

قرّاء في الغابة.. شعار مخيم مكتبة الصيفي 2020 بدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:24 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي انطلاق مخيّم مكتبة الصيفي 2020 تحت شعار "قرّاء في الغابة".

ويقدّم المخيّم برنامجًا تثقيفيًا ترفيهيًا موجهًا للأطفال والشباب اليافعين خلال الفترة الممتدة من 1 ولغاية 31 يوليو.

يتضمن برنامج مخيّم مكتبة الصيفي هذا العام في أجندته العديد من الأنشطة المتنوّعة التي تتلاءم مع البرنامج الرئيسي "قرّاء في الغابة"، كما يقدّم مجموعة من الورش التي تشمل القراءة والكتابة والرسم وصنع المجلات وفنون الخط العربي، وغيرها من الورش الفنيّة والتعليميّة.

ويتخلل برنامج المخيم الصيفي مجموعة من الفعّاليات مثل فعّالية "قابل مؤلفك المفضل" ولقاءً خاصًا يجمع بين محبي الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى برنامج مخصص للكبار يتضمن ورش خاصة بروّاد الأعمال وورش التصوير وغيرها الكثير.

ويتيح المخيّم الفرصة لعشّاق المطالعة للمشاركة في "تحدي القراءة الصيفي"، والذي سيقام على مدى شهرين ابتداءً من 1 يوليو ولغاية 31 أغسطس، ويمكن للأطفال من عمر 6 سنوات ولغاية 16 سنة المشاركة في هذا التحدي، ويتوّجب عليهم قراءة 30 كتابًا خلال فترة التحدي للحصول على الهدايا الرمزية، كما يمكن للبالغين المشاركة في التحدي من خلال قراءة 6 كتب على مدى 6 أسابيع.

وفي هذه المناسبة، قال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "مخيّم مكتبة الصيفي هو فعّالية سنويّة ينتظرها الكبار والصغار، وهي تعود هذا العام في ظل هذه الظروف الاستثنائية حاملةً معها برنامجًا حافلًا بالأنشطة الثقافية والترفيهية الهادفة، مما يمنح أفراد العائلة خيارات متنوّعة للاستمتاع بأوقاتهم خلال فترة التباعد الاجتماعي."

وأضاف: "وكما تعوّد الأطفال في كل صيف، تقدّم مكتبة تحدي القراءة الصيفي الذي يهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة خلال فترة الاجازة الصيفية، وهذا العام سيركز التحدي على عالم الحيوانات المحبب كثيرًا لدى الصغار، حيث سيشمل برنامج هذا العام ورشات لتعليم الأطفال كيفية صناعة دمى الحيوانات وتطريزها، بالإضافة إلى سلاسل فنية عن الأسد والزرافة، ولقاء افتراضي لعشّاق الحيوانات الأليفة."

وسيتضمن البرنامج هذا العام أيضًا جلسات قراءة مع كلٍ من أمل مصطفى وصباح ديبي وهدى حرقوص ونورة الخوري، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية مع هيا القاسم وحمدة الخاجة. وسيعقد كلٌ من نادي الإبداع للقراءة ونادي هواة القراءة مناقشات حوارية خلال شهر يوليو.

أمّا عشّاق الفنون فهم على موعد مع ورشة صنع العرائس وورش الأعمال اليدوية مع حصة العيماني، كما سيشهد البرنامج ورش حول فنون الخط العربي يقدّمها الفنان حسام خورشيد، بالإضافة إلى جلسة خاصة للأطفال لتعريفهم بهذا الفن العريق، كما يشمل البرنامج أيضًا ورشة حول إعادة التدوير وورشة رائد الأعمال الصغير.

ونظرًا للظروف الراهنة، سيتم تقديم البرنامج عبر ورش تفاعلية على برنامج "ميكروسوفت تيمز"، بالإضافة إلى ورش مسجلة مسبقًا سيتم مشاركتها عبر منصات "مكتبة" الاجتماعية، هذا ويمكن للمشاركين في "تحدي القراءة الصيفي" استعارة الكتب من المكتبة الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استفادة بالحجر الصحي.. مسابقة تفاعلية للمبدعين الشباب في المغرب

دائرة الثقافة بأبوظبي تطلق سلسلة قراءات قصصية للأطفال

ترشيحاتنا

السودان لمجلس الأمن: ملء سد النهضة يعرض حياة الملايين للخطر

30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة

عن رفض عودة النشاط.. نجم الإسماعيلي: من حق الدولة حل مجلس إدارة أي نادٍ

أكبر تدهور في تاريخها.. الليرة اللبنانية تنهار أمام الدولار

طاهر محمد طاهر يتمسك باللعب للأهلي.. والخطيب يطالب بحسم الصفقة

صورة نادرة| سيارة السندريلا «سعاد حسني» جمعت بين الفخامة والأناقة

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

عزل نفسه.. دخول رئيس السنغال الحجر الصحي للاشتباه فى إصابته بكورونا

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس: السبب خلافات أسرية

إصابة الفنان عبد الله مشرف بجلطة في المخ

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

فلسطين تنادي بـ القصاص لـ طفلة رام الله.. عمرها 13 عاما اغتصبها والدها وشقيقها وشخص ثالث

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر وماركة فستان ديالا مكي في أحدث ظهور لها

توب أبيض وبنطلون ليجن.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

شاهد.. معقم اليدين يتسبب في انفجارات داخل السيارات.. صور