قرّاء في الغابة.. شعار مخيم مكتبة الصيفي 2020 بدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي انطلاق مخيّم مكتبة الصيفي 2020 تحت شعار "قرّاء في الغابة".





ويقدّم المخيّم برنامجًا تثقيفيًا ترفيهيًا موجهًا للأطفال والشباب اليافعين خلال الفترة الممتدة من 1 ولغاية 31 يوليو.





يتضمن برنامج مخيّم مكتبة الصيفي هذا العام في أجندته العديد من الأنشطة المتنوّعة التي تتلاءم مع البرنامج الرئيسي "قرّاء في الغابة"، كما يقدّم مجموعة من الورش التي تشمل القراءة والكتابة والرسم وصنع المجلات وفنون الخط العربي، وغيرها من الورش الفنيّة والتعليميّة.





ويتخلل برنامج المخيم الصيفي مجموعة من الفعّاليات مثل فعّالية "قابل مؤلفك المفضل" ولقاءً خاصًا يجمع بين محبي الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى برنامج مخصص للكبار يتضمن ورش خاصة بروّاد الأعمال وورش التصوير وغيرها الكثير.





ويتيح المخيّم الفرصة لعشّاق المطالعة للمشاركة في "تحدي القراءة الصيفي"، والذي سيقام على مدى شهرين ابتداءً من 1 يوليو ولغاية 31 أغسطس، ويمكن للأطفال من عمر 6 سنوات ولغاية 16 سنة المشاركة في هذا التحدي، ويتوّجب عليهم قراءة 30 كتابًا خلال فترة التحدي للحصول على الهدايا الرمزية، كما يمكن للبالغين المشاركة في التحدي من خلال قراءة 6 كتب على مدى 6 أسابيع.





وفي هذه المناسبة، قال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "مخيّم مكتبة الصيفي هو فعّالية سنويّة ينتظرها الكبار والصغار، وهي تعود هذا العام في ظل هذه الظروف الاستثنائية حاملةً معها برنامجًا حافلًا بالأنشطة الثقافية والترفيهية الهادفة، مما يمنح أفراد العائلة خيارات متنوّعة للاستمتاع بأوقاتهم خلال فترة التباعد الاجتماعي."





وأضاف: "وكما تعوّد الأطفال في كل صيف، تقدّم مكتبة تحدي القراءة الصيفي الذي يهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة خلال فترة الاجازة الصيفية، وهذا العام سيركز التحدي على عالم الحيوانات المحبب كثيرًا لدى الصغار، حيث سيشمل برنامج هذا العام ورشات لتعليم الأطفال كيفية صناعة دمى الحيوانات وتطريزها، بالإضافة إلى سلاسل فنية عن الأسد والزرافة، ولقاء افتراضي لعشّاق الحيوانات الأليفة."





وسيتضمن البرنامج هذا العام أيضًا جلسات قراءة مع كلٍ من أمل مصطفى وصباح ديبي وهدى حرقوص ونورة الخوري، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية مع هيا القاسم وحمدة الخاجة. وسيعقد كلٌ من نادي الإبداع للقراءة ونادي هواة القراءة مناقشات حوارية خلال شهر يوليو.





أمّا عشّاق الفنون فهم على موعد مع ورشة صنع العرائس وورش الأعمال اليدوية مع حصة العيماني، كما سيشهد البرنامج ورش حول فنون الخط العربي يقدّمها الفنان حسام خورشيد، بالإضافة إلى جلسة خاصة للأطفال لتعريفهم بهذا الفن العريق، كما يشمل البرنامج أيضًا ورشة حول إعادة التدوير وورشة رائد الأعمال الصغير.





ونظرًا للظروف الراهنة، سيتم تقديم البرنامج عبر ورش تفاعلية على برنامج "ميكروسوفت تيمز"، بالإضافة إلى ورش مسجلة مسبقًا سيتم مشاركتها عبر منصات "مكتبة" الاجتماعية، هذا ويمكن للمشاركين في "تحدي القراءة الصيفي" استعارة الكتب من المكتبة الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني.







