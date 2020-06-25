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أخبار البلد

أهم الأخبار.. السودان لمجلس الأمن: ملء سد النهضة يعرض حياة الملايين للخطر.. وضبط الطلاب المتورطين في نشر امتحان الثانوية

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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صدي البلد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات نستعرضها من خلال التقرير التالي:


في اليوم الثالث للمسح.. اتحاد الكرة يعلن 5 حالات إيجابية بكورونا في الدوري المصري

أعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثالث للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.. للمزيد اضغط هنا


السودان لمجلس الأمن: ملء سد النهضة يعرض حياة الملايين للخطر
أكدت الخارجية السودانية في الخطاب الذي أرسلته إلى مجلس الأمن، اليوم الخميس، ضرورة عدم اتخاذ أي قرار أحادي الجانب مثل ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق جماعي.. للمزيد اضغط هنا


اعتدت على معلم مصري.. تفاصيل الحكم على سيدة سعودية بالسجن فى الرياض
نشرت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم، الخميس، تفاصيل الحكم على سيدة سعودية بالسجن فى الرياض بعد اعتدائها على معلم مصري.. للمزيد اضغط هنا


التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون
أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم، أنها رصدت منذ قليل قيام بعض طلاب الثانوية العامة بتصوير بعض أجزاء من أسئلة  امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.. للمزيد اضغط هنا


زحام شديد أمام مكتب بريد عين شمس للاستعلام عن العلاوات والمعاشات.. فيديو
يشهد مكتب بريد عين شمس زحاما شديدا من قبل المواطنين للاستعلام عن علاوات المعاشات، وذلك مع تأكيد التحذيرات والتنبيهات من الدولة ووزارة الصحة من خطورة التجمعات والتزاحم لما تسببه من مساعدة كبيرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.. للمزيد اضغط هنا 


قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 357 لسنة 2020، بعزل المستشار محمد صبري أحمد تقصيرة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، من وظيفته.. للمزيد اضغط هنا

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