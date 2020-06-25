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على الحكومة والمعارضة التلاقى والعمل معأ.. البيان الختامي للاجتماع الوطنى اللبنانى... شاهد

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:36 م
الاجتماع الوطنى اللبنانى
الاجتماع الوطنى اللبنانى
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شيرين عادل
أكد  البيان الختامى للاجتماع الوطنى اللبنانى ،  إن فى زمن الأزمات الوجودية يجب على الحكومة والمعارضة التلاقى والعمل معأ لإنقاذ الوطن من أى أخطار تهدده .

وأضاف   البيان الختامى للاجتماع الوطنى اللبنانى الذى أذاعته فضائية اكسترا نيوز منذ قليل  ، أن لبنان تمر بأزمة معقدة ومتفاقمة سياسيأ ، اقتصاديأ ، وماليأ  إلا إنه لن تتغلب على إرادة الشعب اللبنانى . 

وأشار   إلى الشعب اللبنانى يستمد من تاريخه مجموعة من القيم أخلاقية ووطنية يجد فيها ملاذأ  آمنا يقيهم شر التشرذم ، وعلى الجميع أن يرتقى بالعمل السياسى للعمل الوطنى متجاوزين الرهانات السلطوية .

ولفت البيان الختامى للاجتماع الوطنى اللبنانى أن الشعب لا يعادى ذاته ولا وطنه وعلينا جميعأ تحمل المسئولية الناجمة عن هذه المعادلة .

وأشار  البيان الختامى للاجتماع الوطنى اللبنانى للإنطلاق ببحث توافقى بدون عقبات ولا محرمات ورفع المصلحة الوطنية المشتركة تعالج بروح المسئولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبرى التى لا تزال تؤجج انقسامات الشعب اللبنانى .

وقد أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الخميس، ببدء توافد المحتجين على طريق القصر الجمهوري، وتجمعهم رافعين الأعلام اللبنانية.


ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، جاء ذلك تلبية لدعوة لاعتصامات صامتة تحت عنوان "لا ثقة".

كما طالب المعتصمون بتطبيق القرار 1559 رافعين اليافطات المطالبة بذلك ، وقد تزامن تجمع المحتجين مع بدء توافد المسئولين لحضور اللقاء الوطني المنعقد في قصر بعبدا، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوى الأمنية.


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