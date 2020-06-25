اشترط أن تضم كبار الأسرى.. القسام: إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل على رأس الأولويات

أعلن الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة" أن إنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل يقع على رأس أولوياتنا".





وأعلن الناطق باسم كتائب القسام ان قرار ضم الضفة والاغوار اعلان حرب على الشعب الفلسطيني.





وأضاف في كلمة متلفزة أن "القسام لن تتكلم كثيرا وستقول كلمات معدودات واضحة على الاحتلال ان يفهمها وسنجعل العدو يعض أصابع الندم على هذا القرارالاثم باذن الله".





وفي ملف الاسرى قال ابو عبيدة ان صفقة لن تمر دون أن يتصدرها القادر الكبار والاسرى الذي تحنت أيدهم بدماء المحتلين وان الاحتلال سيدفع الثمن برضاه او رغما عن أنفه.





واضاف أبو عبيدة ان الأثمان التي سيدفعها الاحتلال ستكون غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال.