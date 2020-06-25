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محافظات

بالعلم نبني وطن.. مبادرة في الغربية لتوعية المواطنين بأخطار كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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أحمد على

أطلقت محافظة الغربية مبادرة وطنية تحت عنوان مبادرة "بالعلم نبني وطن" ، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

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وأوضحت محافظة الغربية، في بيان، الخميس، أن المبادرة تهدف إلى توفير أكبر قدر من التوعية للمواطنين بأخطار فيروس كورونا عبر توزيع ملصقات للتوعية وطرق الوقاية من الفيروس في الأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات والمستشفيات. 

كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية أطلق إشارة البدء لحملة توعية كبرى للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، بمشاركة فرق المتطوعين التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وقال محافظ الغربية، إن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

بالعلم نبني وطن.. مبادرة في الغربية لتوعية المواطنين بأخطار كورونا
بالعلم نبني وطن.. مبادرة في الغربية لتوعية المواطنين بأخطار كورونا
بالعلم نبني وطن.. مبادرة في الغربية لتوعية المواطنين بأخطار كورونا
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