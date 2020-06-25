محافظ السويس يوافق على استكمال أعمال البناء لعدد من العقارات الخاصة

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعا مع اللجنة المشكلة لمراجعة تراخيص البناء برئاسة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وبحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن وأعضاء اللجنة لاتخاذ القرار في الملفات التي تم حصرها على الطبيعة خلال الأسبوع من قبل الأحياء للمباني الصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020 للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية.





واستعرض مديري الإدارات الهندسية والتنظيم بالأحياء عدد الملفات التي تم حصرها خلال هذه الأسبوع للعقارات الخاصة التي صدرت لها تصاريح بالبناء وتم إيقافها للمراجعة طبقا للقرار.





ووافق اللجنة على استمرار أعمال البناء لعدد من الملفات على مستوى أحياء السويس التي استوفت الاشتراطات البنائية وسلامة التراخيص المستخرجة.





وأشار صقر إلى أن اللحنة وافقت على استكمال أعمال البناء لعدد من العقارات الخاصة للتيسير على المواطنين وانعاش حركة البناء والتعمير وعودة العمالة الموقتة.





وكلف المحافظ الاحياء باستكمال مراجعة وحصر الملفات للمباني الخاصة كذلك متابعة أعمال البناء للعقارات التي تم الموافقة لها وتحويل عدد من الملفات للجنة استشارية هندسية للبت فيها كما وافقت اللجنة علي التصالح لعدد من الملفات المقدمة طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.





كذلك حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة والتأكيد على مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.





وفي الاجتماع شدد صقر على رؤساء الأحياء بسرعة إنهاء هذه الأعمال خلال أسبوع واحد على أن تنعقد اللجنة أإسبوعيا لسرعة الموافقة على استكمال أعمال البناء للعقارات لمن يثبت سلامة التراخيص والاشتراطات البنائية وموافقة اللجنة عليها وإزالة المباني المخالفة التي لم تستوف الاشتراطات.





حضر الاجتماع ممثلي شعبة العمليات والشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثالث الميداني ورؤساء الأحياء ونقابة المهندسين وجامعة السويس ومديرية الإسكان والتخطيط العمراني ومديري التنظيم بالأحياء والتفتيش الفني على أعمال البناء.