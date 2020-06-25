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اقتصاد

105 مليارات خسائر مصر فى كل شهر حظر.. حنان رمسيس توضح مكاسب التعايش مع كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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آية الجارحي

قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن هناك العديد من القطاعات تأثرت سلبا بسبب تطبيق الغلق والحظر خلال الفترة الماضية، كالسياحة وتحويلات المصريين من الخارج .

 

وأضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، استطاعت مصر بسبب الاصلاح الاقتصادي  خفض نسب البطالة وزيادة معدلات التوظيف ولكن عاودت نسبة البطالة وفقدان العمل إلى الارتفاع مرة أخرى في ظل جائحة كورونا .


ولفتت إلى أن التأثر السلبي على الموارد الاقتصادية مثل تحويلات المصريين في الخارج و السياحة والعديد من البنود التي أثرت علي احتياطي النقد الأجنبي والذي كان في ازدياد مستمر حتي وصل الي قرابة 45 مليار دولار مما ساعد الدولة على التصدي لجائحة كورونا وخفض آثارها السلبية العميقة 


أشارت حنان رمسيس الى استخدام ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من الاحتياطى لدعم أنشطة الدولة المختلفة فى ظل استمرار تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادى والتراجع الكبير فى إيرادات الدولة.


ولفتت إلى أنه باحتساب الخسائر التي واكبت الحظر الشامل نراها تجاوزت حدود 105 مليار جنيه في الشهر الواحد اذا لم يكن أكثر بكثير.

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