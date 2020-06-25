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فن

شاهد | كواليس كليب كايروكي "غمض عينك ريميكس" بطريقة استعراضية

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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محمد نحلة
جرعة من التفاؤل وسط الظروف الصعبة التي يعيشها العالم حاليا، تقدمها أغنية فرقة كايروكي الشهيرة "غمض عينك"، والتي تعود للظهور للنور بشكل فيديو مصور بطريقة مختلفة عن المعتاد. 

"غمض عينك" واحدة من أشهر وأقدم أغنيات كايروكي التي ظهرت لأول مرة ضمن ألبومها الثالث "ناس وناس" منذ خمس سنوات مضت، أعادتها الفرقة للحياة مؤخرا بتقديم نسخة "ريميكس" منها ضمن حفلتها الأونلاين الأولى التي حملت عنوان "كايروكي من الاستوديو"، وجاءت وسط أزمة الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا. 

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وكانت المفاجأة في الكليب الجديد أنه أتى من إنتاج وتصوير وإخراج مجموعة من "الفانز" والجمهور المحبين لفرقة كايروكي ممن لم يجدوا أنسب من أغنية "غمض عينك" لتقديم رسالة التفاؤل للناس، لما تحمله من كلمات تجسد جرعات أمل وبهجة وسط الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم حاليا مع وباء كورونا، الذي فرض على البشر التباعد الاجتماعي والانحباس في المنازل والبعد عن روتين حياتهم المعتادة خوفا من تفشي الفيروس فيما بينهم مما زاد من انتشار أوبئة أقوى منه مثل الاكتئاب والإحباط والاشتياق للقاءات والأحضان والتجمعات وحتى الحفلات وكافة الأماكن العامة وجميع جوانب الحياة اليومية.

وتمكنت الفنانة والموديل ليندا عليم من تجسيد رؤية الكليب الجديد من منظور مختلف بالاتكال على بطولتها له بين الرقص والأداء الاستعراضي، تحت إدارة المخرج مروان فؤاد ومدير التصوير يوسف تايه وستايليست رنالينا عليم وميك أب نور بربري مع لمسة تصميم الأداء الراقص لندى محمد،  وجاء الإنتاج لشركة ماي فيلمز،  وكان الهدف من الكليب تقديم رؤية فنية وواقعية للأغنية التي تعطي ولو القليل من دفعات الامل للنظر للحياة الحالية من منظور إيجابي عبر كلماتها "الدنيا دوامة ومفيش عوامة سيب نفسك خالص وكفاية دراما، الدنيا سهلة مش مستهلة متفكرش في بكرا دلوقتي أحلى".
شاهد | كواليس كليب كايروكي "غمض عينك ريميكس" بطريقة استعراضية
شاهد | كواليس كليب كايروكي "غمض عينك ريميكس" بطريقة استعراضية
شاهد | كواليس كليب كايروكي "غمض عينك ريميكس" بطريقة استعراضية
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