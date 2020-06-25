طلاب الثانوية بالوادي الجديد : امتحان الإنجليزي سهل ممتنع

أكد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة ب الوادي الجديد ، أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزى" سهل ممتنع حيث كان يحتوى على عدد من النقاط الصعبة وخاصة فى سؤالى الاختيارى والقطعة .





وأجمع طلاب مدرسة بلاط ، على صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، وسادت حالة من الاستياء بين عدد كبير منهم ، مؤكدين أن بعض الأسئلة جاءت صعبة وفي مستوى الطالب فوق المتوسط.

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وأبدى عدد من الطالبات استياءهن الشديد من صعوبة عدد من أسئلة اللغة الإنجليزية وهوثانى امتحانات ماراثون الثانوية العامة الذى يجرى هذا العام فى ظروف مختلفة جراء ازمة كوورنا المستجد كوفيد 19 .





وقال صلاح ميرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقى أية شكاوى خاصة بالامتحانات ، حيث تضم المحافظة ١٢ لجنة تستقبل ١٨٤١ طالبا وطالبة لأداء الامتحانات.





فيما انتشرت قوات الشرطة والمرور خارج اللجان ومحيطها لتيسير حركة الوصول إلى اللجان ومنع أية تجمعات خارجها وبالأخص تجمعات أولياء الأمور.





ويؤدي نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ موزعين على ٣٣١٣ لجنة على مستوى الجمهورية ، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا ، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.

وتأتي امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ مختلفة عن سابقاتها بسبب انعقادها في ظل جائحة كورونا، واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية فأعلنت الوزارة الاستعانة بنحو 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين في اللجان بجانب توفير 33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات و7 ملايين جوانتي و6 آلاف عبوة مطهر وجعلت 14 طالبًا فقط داخل اللجنة الفرعية لتوفير مسافات آمنة بين الطلاب.



