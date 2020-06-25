سعاد الخولى داخل محكمة الجنايات بالكمامة.. تفاصيل إحالة قضية الكسب غير المشروع للخبراء مع سداد 3 آلاف جنيه.. تأجيل استئناف محاكمة سائق النقل المتسبب في دهس موظفة وأبنائها الثلاثة في الشروق

- الحبس عاما لـ 4 متهمين لارتكابهم جريمة تزوير والاستيلاء علي 4 ملايين جنيه

- تأجيل أولى استئناف محاكمة سائق النقل المتسبب في دهس موظفة وأبنائها الثلاثة في الشروق

- إحالة قضية سعاد الخولي للخبراء في قضية الكسب غير المشروع مع سداد مبلغ 3 آلاف جنيه





شهدت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس عددا من القضايا الهامة حيث قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي ومحمد أحمد الشرقاوي، إحالة محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه للجنة الخبراء لفحص الاعتراضات التي أبداها دفاع المتهمة مع سداد 3 آلاف جنيه، وتأجيل القضية لجلسة 25 يوليو في حالة عدم سداد الأمانة لجلسة 27 سبتمبر في حالة سداد الأمانة.

ووصلت المتهمة سعاد الخولى، فى الساعات الأولى الي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، وهي مرتدية كمامة وسط حراسة أمنية مشددة من حرس المحكمة، وانعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، كما حضر دفاع سعات الخولي وهم كلًا من ناصر زكريا، ومصطفى شحاتة، وكلاء عن الدكتور محمد حمودة المحامى الأصيل، وطالبوا بانتداب لجنة محاسبة مغايرة لفحص جميع الاعتراضات، التى لم يتم فحصها من قبل اللجنة السابقة والتى أثبتت أن المتهمة حصلت لنفسها على مبلغ 835 ألف جنيه عجزت عن إثبات مصدر تحصلها عليه.





وكان المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أمر بإحالة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.

وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها، علی کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان بأن استغلت ممكنات وظائفها السابقة، وتحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.





وشهد ضابط الرقابة الإدارية بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها بالقاهرة والبحر الأحمر والإسكندرية، ما مكنها من امتلاك العديد من عناصر الثروة هي وذووها.

كما ، عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود 4 متهمين بالحبس سنة مع الشغل لارتكابهم جريمة تزوير محررات رسمية خاصة بأحد البنوك والاستيلاء علي 4 ملايين.

وأوضح قرار الاحالة أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات احدي الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب هي " كشوف حسابات المتهمين من الثاني حتى الأخير وكذا كشف حساب للمشاهدة الخامسة " منسوب صدورها لبنك مصر لتنمية الصادرات وذلك بطريق الاصطناع الكامل علي غرار المحررات الصحيحة بأن اتفقوا مع المجهول علي ارتكابها فقام بانشاء المحرر علي غرار المحررات الصحيحة منها ومهرها باختام نسبها زورا لتلك الجهة .

وأضاف قرار الاحالة أن المتهمين توصلوا الي الاستيلاء ثلاثة ملايين وستمائة وثمانين ألف جنيه من أموال احد البنوك بطريق الاحتيال بأن استعملا طرقا احتيالية من شأنها ايهام موظفي البنك بواقعة مزورة هي كون المتهمين من الثاني حتي الرابع لديهم حسابات ببنك مصر لتنمية الصادرات واحقيتها في الحصول علي التسهيلات الائتمانية بضمان تلك الحسابات المزورة وتمكنوا بذلك من الاستيلاء علي تلك المبالغ علي النحو المبين بالتحقيقات .

كما أضاف قرار الاحالة أن المتهم الاول شرع في الاستيلاء علي مبلغ مقداره تسعمائة وتسعين ألف جنيها من أموال احد البنوك بطريق الاحتيال بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها ايهام موظفي البنك بواقعة مزورة هي كون الشاهدة الخامسة لديها حسابا ببنك مصر لتنمية الصادرات واحقيتها في الحصول علي التسهيلات الائتمانية بضمان ذلك ذلك الحساب المزور ولكن خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو اكتشاف الواقعة .





كما قررت محكمة جنح الشروق تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق النقل الذي تسبب في دهس موظفة ببنك التنمية الصناعية وأبنائها الثلاثة على طريق السويس تجاه الشروق اداري .





وكانت محكمة القاهرة الجديدة حددت جلسة اليوم لنظر استئناف محاكمة سائق النقل الذي تسبب في دهس موظفة ببنك التنمية الصناعية وأبنائها الثلاثة على حكم حبسة 3 سنوات.





وأوضحت أوراق القضية، أن المجنى عليها تدعى دليا خطاب، موظفة ببنك التنمية الصناعية كانت تقودسيارتها يوم الواقعة على طريق السويس وتحديدًا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان متجهة إلى شقة شقيقتها بمنطقة الشروق للإفطار معها بصحبة أبنائها الثلاثة وهم أحمد، ١٧ سنة، ومهاب، ١٣ عاما وطفلتها ملك، وأثناء ذلك قام أحد الأشخاص بمعاكستها على طريق السويس وحاول مضايقتها بسيارة نقل كبيرة، حتى اصطدمت سيارتها بالحاجز الحديدي وانقلبت.





‏‎وأشارت أوراق القضية ، إلى أنه أثناء وقوع الحادث تصادف مرور أحد الأشخاص وعندما شاهد السيارة وبداخلها ربة منزل وأبناؤها، على الفور هرع إليهم وقام بالاتصال بالإسعاف التي حضرت، وتم نقلهم إلى مستشفى المركز الطبي العالمي ومستشفى الشروق العام، وأثناء ذلك تصادف مرور نقيب شرطة على طريق السويس، وتمكن بصحبة عدد من الأشخاص من إلقاء القبض على المتهم المتسبب في الحادث وتم اقتياده إلى قسم شرطة الشروق للتحقيق معه.





وأوضحت أوراق القضية التى حملت رقم 1843 لسنة 2020 جنح الشروق، أن الضحية لقيت مصرعها بصحبة أبنائها أحمد ومهاب، بعد وصولها إلى المستشفى بساعات قليلة، وتبين أنهم أصيبت بتهشم في المخ.