د.فتحي حسين يكتب: بدل عدوى للصحفيين

أعتقد أن الصحفيين لا يختلفون كثيرا عن الأطباء في حربهم ضد فيروس كورونا القاتل الذي أباد أكثر من ٨٠٠ الف مواطن وأصاب ما يقارب ١٠ ملايين فرد حول العالم حتي الآن .









والصحفيون هم فئة من فئات المجتمع الهامة التي ينبغي أن تنقل عبر صحفهم ومواقعهم الالكترونية، للناس في كل مكان ، كل تطورات هذا الفيروس وتداعياته وعدد الاصابات والوفيات ونتائج المسحات والمعامل وغيرها من اخبار اكتشافات حالات جديدة علاوة علي اخبار مستشفيات العزل التي تصل إلي ٤٠٠ مستشفي علي الأقل علي أن تقوم بعلاج المصابين.









وهنا نجد الصحفيين وفقا لوظيفتهم المعهودة ينبغي عليهم متابعة أعداد المصابين واجمالي الحالات الايجابية المصابة بالفيروس فورا والتطورات الحديثة في الفيروس وحضور مؤتمرات صحفية والذهاب للجريدة أو ارسال الاخبار عبر الانترنت وخلال كل هذا وذاك يتعرض الصحفيون للإصابة بالمرض حتي راح عدد كبير من الصحفيين ضحية للفيروس اللعين كانت البداية بإصابة الراحل صديقي الصحفي محمود رياض بجريدة الخميس الذي وافته المنية بسبب الفيروس اللعين بعد احتجازه في أحد مستشفيات العزل وزاد العدد بعد ذلك ليصل الي ما يقارب ١٠ صحفيين، غير أعداد الاصابات التي زادت الي ما يقارب المائة صحفي ،ومنهم من خرج من العزل بسلامة الله مثل الصحفي المحترم حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين وأمين صندوق نقابة الصحفيين وغيره من الصحفيين الشرفاء المحترمين ، الذين يضحون بأنفسهم لأجل مهنة البحث عن المتاعب وهذا ما يتطلب من الجهات المعنية بأن تقدم لجماعة الصحفيين بدل للمخاطر والعدوي من هذا الفيروس الخطير وغيره من الفيروسات والأمراض التي قد تصيبه أثناء عمله الصحفي الذي يتطلب ضرورة تواجده في كافة المحافل والأحداث بعكس المهن الأخري..فأصبح الصحفي مثله مثل الطبيب المعالج الذي يتطلب تواجده لانقاذ المرضي الذين أصيبوا بالفيروس اللعين الخطير سريع الانتشار والقتل أيضا ما لم يتم اتخاذ الإجراءات العلاجية فورا !









ولأجل هذا كانت الدعوة من قبل الجماعة الصحفية لرئيس الجمهورية بالتدخل لمنحهم بدل العدوي ضد المخاطر الصحية والمهنية التي تصيبهم في عملهم وهم يسعون لنقل الاخبار والحقائق للمجتمع والمواطن الذي يعتبر الصحافة مرآة تعكس كل همومه ومشكلاته وأحلامه في المجتمع، لاسيما أن الصحفيين هم أقل الفئات حصولا علي رواتب في مصر في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار بصفة يومية !







