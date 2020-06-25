بيدرو ينضم لفريق روما بعد نهاية عقده مع تشيلسي

أكدت شبكة سكاي سبورتس انضمام بيدرو رودريجيز لاعب نادي تشيلسي الانجليزي الي فريق روما الايطالي نهاية الموسم الحالي .





واضافت الشبكة خلال تقريرها ان اللاعب صاحب ال32 سينضم الي روما بنهاية عقده الموسم الحالي وتم الاتفاق بين الطرفين علي كل الامور المادية .





وكان بيدرو انضم الي فريق تشيلسي عام 2015 بمبلغ 27 مليون يورو قادما من نادي برشلونة الاسباني وتوج معهم بلقب بطولة الدورى الانجليزي وكأس الاتحاد والدورى الاوروبي .





وخاض بيدرو 18 مباراة برفقة نادي تشيلسي الموسم الحالي ونجح في تسجيل هدفين وصناعه 3 لزملائه .





ويستعد فريق تشيلسي اليوم لمواجهة فريق مانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعه والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ال 31 من بطولة الدورى الانجليزي .