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رياضة

بيدرو ينضم لفريق روما بعد نهاية عقده مع تشيلسي

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:27 م
بيدرو
بيدرو
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عبدالله هشام
أكدت شبكة سكاي سبورتس انضمام بيدرو رودريجيز لاعب نادي تشيلسي الانجليزي الي فريق روما الايطالي نهاية الموسم الحالي .

واضافت الشبكة خلال تقريرها ان اللاعب صاحب ال32 سينضم الي روما بنهاية عقده الموسم الحالي وتم الاتفاق بين الطرفين علي كل الامور المادية . 

وكان بيدرو انضم الي فريق تشيلسي عام 2015 بمبلغ 27 مليون يورو قادما من نادي برشلونة الاسباني وتوج معهم بلقب بطولة الدورى الانجليزي وكأس الاتحاد والدورى الاوروبي . 

وخاض بيدرو 18 مباراة برفقة نادي تشيلسي الموسم الحالي ونجح في تسجيل هدفين وصناعه 3 لزملائه . 

ويستعد فريق تشيلسي اليوم لمواجهة فريق مانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعه والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ال 31 من بطولة الدورى الانجليزي .
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