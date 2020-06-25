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حوادث

إصابة رئيس النيابة الكلية بالخارجة و 2 آخرين في حادث مروري

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين

اصيب رئيس النيابة الكلية بالخارجة في محافظة الوادي الجديد، واثنان آخران، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة بالقرب من نقطة الكيلو 175علي طريق الخارجة أسيوط بالوادي الجديد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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ورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 175 .

وأسفر عن إصابة وكيل النائب العام رئيس النيابة الكلية بالخارجة، واثنين آخرين .

وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجار تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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