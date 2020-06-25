خاص.. رئيس الصفاقسي يكشف موعد إرسال أموال صفقة أجايي للنادي الأهلي

أكد منصف خميم رئيس نادي الصفاقسي التونسي أن الأموال التي أرسلت بالخطأ إلى خزينة ناديه ستعود للنادي الأهلي في أقرب وقت.





وقال خميم في تصريحات خاصه لـ صدى البلد : " سنرسل الأموال التي أرسلت بالخطأ إلي خزينة النادي في أقرب وقت للنادي الأهلي الشقيق ".





وتابع : " نمر بأزمة مالية كبري في النادي خاصة بعد إنتشار جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير علي الأمور الإقتصادية للنادي ".





وأختتم : " اتفقنا مع النادي الأهلي بأننا سنرسل الأموال في الوقت القريب لحين حل الأزمة المالية داخل النادي وإدارة النادي الأهلي وافقت على ذلك وأشكرهم جدًا ".



