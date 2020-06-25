AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص.. رئيس الصفاقسي يكشف موعد إرسال أموال صفقة أجايي للنادي الأهلي

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:35 م
جونيور أجايي
جونيور أجايي
Advertisements
مجدي سلامة
أكد منصف خميم رئيس نادي الصفاقسي التونسي أن الأموال التي أرسلت بالخطأ إلى خزينة ناديه ستعود للنادي الأهلي في أقرب وقت. 

وقال خميم في تصريحات خاصه لـ صدى البلد : " سنرسل الأموال التي أرسلت بالخطأ إلي خزينة النادي في أقرب وقت للنادي الأهلي الشقيق ".

وتابع : " نمر بأزمة مالية كبري في النادي خاصة بعد إنتشار جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير علي الأمور الإقتصادية للنادي ".

وأختتم : " اتفقنا مع النادي الأهلي بأننا سنرسل الأموال في الوقت القريب لحين حل الأزمة المالية داخل النادي وإدارة النادي الأهلي وافقت على ذلك وأشكرهم جدًا ".

يذكر أن النادي الأهلي قد أرسل أموال تبلغ 125 ألف دولار بالخطأ إلى خزينة نادي الصفاقسي في صفقة أجايي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يبدأ إجراءات شكوى الصفاقسي التونسي للفيفا

الصفاقسي: طالبنا الأهلى بتقسيط مستحقات أجايي ..فيديو

أجايي يكشف تفاصيل انتقامه من الترجي وتعطيل تتويجه بالدوري التونسي

رئيس الصفاقسي لـ صدى البلد: المثلوثي أنهى اتفاقه مع الزمالك.. ويتبقى التوقيع

ترشيحاتنا

غير الأكل.. 3 طرق غير متوقعة لتقوية الجهاز المناعي

رغم إصابة ١١ لاعبا وإداريا.. عضو الجبلاية: الدوري راجع وجار السيطرة على كورونا بالأندية

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

عن رفض عودة النشاط.. نجم الإسماعيلي: من حق الدولة حل مجلس إدارة أي نادٍ

طلعنا بنطبخ المشروم غلط.. ودي الطريقة الصحيحة.. صور

اعتبارا من أول يوليو.. مصر للطيران تسير رحلات لأكثر من 29 وجهة دولية

AdvertisementS

صدى البلد يكشف حقيقة مفاوضات ألميريا الإسباني مع طاهر محمد نجم المقاولون

فيفا منح الأندية حرية القرار.. نجم الزمالك: الأهلي الوحيد المستفيد من عودة الدورى

رئيس الصفاقسي لـ صدى البلد: المثلوثي أنهى اتفاقه مع الزمالك.. ويتبقى التوقيع

خسائر بالملايين.. الخراب ينتظر الأهلي والزمالك حال إلغاء الدوري

طاهر محمد طاهر يتمسك باللعب للأهلي.. والخطيب يطالب بحسم الصفقة

عرض جديد يهدد انضمام رمضان صبحي لـ الأهلي بشكل نهائي

دمت لنا ذخرا وفخرا.. ليفربول يحتفل بتألق محمد صلاح على ملعب أنفيلد| شاهد

بعد إصابة 11 لاعبا.. هل تستعين الجبلاية بالتجربة الإنجليزية لإنقاذ الموسم؟

مدربي أندية الدورى الممتاز ترفض مقترح اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يعلن 5 إصابات جديدة بـ كورونا.. مؤتمر تاريخي لرئيس الكاف.. رنيم الوليلي تعلن اعتزالها

رغم إصابة ١١ لاعبا وإداريا.. عضو الجبلاية: الدوري راجع وجار السيطرة على كورونا بالأندية

عن رفض عودة النشاط.. نجم الإسماعيلي: من حق الدولة حل مجلس إدارة أي نادٍ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف.. 5 أطعمة ومشروبات تقضى على التهاب الأنف

لو بتعاني من آلام الظهر.. 3 أعشاب طبيعية تخلصك منه في ثوان

البعد عن الغوامق .. ألوان موضة صيف 2020