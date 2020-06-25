تراجع جماعي.. ختام جلسة نهاية الاسبوع بالبورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم جلسة نهاية الاسبوع بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بعد ارتفاعها خلال جلسات الاسبوع .





في البداية قالت حنان رمسيس خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لعدسة صدي البلد إن المؤشر مال خلال جلسات الاسبوع الي التواجد بالمنطقة الخضراء فيما تواجد المؤشر الثلاثين في المنطقة الخضراء.





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وإضافت رمسيس بدأ المؤشر الثلاثين في المعاودة الي الصعود بداية من جلسات الثلاثاء استجابة لقرارات مجلس الوزراء بعودة الحياة الطبيعية والتعايش مع فيروس كورونا وبدأ عند ١٠٨٠٠ نقطة في جلسات بداية الأسبوع ثم ارتفع ليصل الي ١١٠٥٠ نقطة ثم عاود الي جني الأرباح في نهاية جلسات الاسبوع متنازلا عن ال ١١٠٠٠ نقطة.





وتابعت حنان رمسيس : من بداية جلسات الأسبوع ظهر ارتفاع في قيم التداول حيث تبدأ الجلسة علي تداول متوسط ثم يتحول التداول الي تداول معياري ويرجع ذلك الي اهتمام المؤسسات المالية المحلية بتكوين مراكز شرائية في العديد من الاسهم القيادية.





واشارت الي انه من اعلي القطاعات الذي حققت اعلي تداول واعلي انشطة هذ الأسبوع قطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية وقطاع العقارات وبعض القطاعات الاخري.