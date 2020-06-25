الشرطة الأمريكية تزيل المنطقة المستقلة المؤدية للبيت الأبيض..فيديو

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وأنهى عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، "بيل دي بلاسيو"، الأحد الماضي، سريان نظام حظر التجول الليلي، المفروض في ظل موجة الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة، بشكل مفاجئ وقبل قبل يوم مما كان مخططا له.





وقال "دي بلاسيو"، في بيان نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، "نلغي نظام حظر التجول، القرار يدخل حيز التنفيذ فورا.





وأضاف دي بلاسيو "سنتخذ الخطوة الكبيرة الأولى لإعادة الإطلاق. إبقوا في أمان وراعوا بعضكم بعضا".