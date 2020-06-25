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الشرطة الأمريكية تزيل المنطقة المستقلة المؤدية للبيت الأبيض..فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:38 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية تزيل المنطقة المستقلة
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محمود محسن
ـأذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات أظهرت قيام الشرطة الأمريكية بإزالة منطقة سيطر عليها المتظاهرون تسمى "المنطقة المستقلة" في ساحة "حياة السود مهمة" على طريق مؤد للبيت الأبيض في واشنطن.

 وأقام المتظاهرون في هذه المنطقة معسكرا لهم بعد محاولة فاشلة لإسقاط تمثال الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جاكسون وأغلقت الشرطة الشوارع حول المنطقة الواقعة أمام البيت الأبيض.

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وأنهى عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، "بيل دي بلاسيو"، الأحد الماضي، سريان نظام حظر التجول الليلي، المفروض في ظل موجة الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة، بشكل مفاجئ وقبل قبل يوم مما كان مخططا له.

وقال "دي بلاسيو"، في بيان نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، "نلغي نظام حظر التجول، القرار يدخل حيز التنفيذ فورا.

وأضاف دي بلاسيو "سنتخذ الخطوة الكبيرة الأولى لإعادة الإطلاق. إبقوا في أمان وراعوا بعضكم بعضا".
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