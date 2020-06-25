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فن

ياسمين علي تنشر صورة من طفولتها.. وتعلق: راحوا فين الخدود

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:16 م
ياسمين علي
ياسمين علي
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مصطفى كرم

نشرت الفنانة ياسمين علي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة قديمة لها من أيام طفولتها.

وعلقت ياسمين علي على الصورة قائلة "راحوا فين خدودي يادار.. فين فين فين.. قولي يادار".

وشارك ياسمين علي مؤخرا في ‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

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وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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