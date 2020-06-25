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نهال عنبر: الشيلة بتكون تقيلة على بعض الرجال ولازم الزوجة تساهم في مصاريف البيت

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:00 م
نهال عنبر
نهال عنبر
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، إنه لا يجوز أن يتم إجبار الزوجة على دفع راتبها الذى تتقاضاه من عملها لمساعدة الزوج.

وأضافت الإعلامية شريهان أبو الحسن، من خلال تقديمها برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على فضائية "ON E"، أن مشاركة الزوجة في مصاريف البيت تفضلا منها "كتر خيرها"، لكن لا يصح إجبارها على عمل ذلك.

وأشارت الفنانة نهال عنبر، إلى أن بعض الأزواج تكون الضغوط المالية عليهم كثيرة في المنزل، وبالتالي يقتضى الأمر من المرأة أن تشارك في مصاريف المنزل معه، قائلة: الشيلة بتكون تقيلة على بعض الرجال"، وهذا يتطلب من الزوجة أن تقف بجانبه في مصاريف البيت.

وتابعت "عنبر"،  أن الزوج إذا كان يتقاضى مرتبا جيدا للغاية فإنه يمكن للزوجة ألا تشاركه في مصاريف المنزل، أما إذا كانت مرتبه لا يكفى لحياة كريمة فعلى المرأة أن تشارك زوجها وتساعده في مصاريف المنزل إذا كانت تعمل.

وأكدت أنه لا بد للمرأة أن تقف بجانب زوجها، ولكن ينبغى أن تتم العملية بنظام، مثل أن تحدد المرأة قدرتها على المشاركة في مصاريف المنزل، وتحدد قيمة المبلغ الذى يمكن أن تشارك به في مصاريف المنزل.
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