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فن

لم يصب بكورونا.. إيهاب فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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محمد نحلة - محمد نبيل
كشف الفنان إيهاب فهمي  تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد" إنه بخير ويقوم بعمل مجموعة فحوصات وسيعود لجمهوره مرة أخرى، كما نفى إيهاب إصابة عبد الله مشرف بفيروس كورونا.

وكان قد أكد الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين ما تداول حول نقل الفنان عبد الله مشرف، إلى أحد المستشفيات بسبب إصابته بجلطة في المخ.


وكشف أشرف زكي، لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف، قائلًا: "الخبر صحيح لكن الحالة ليست حرجة كما نشر على بعض المواقع".

الفنان عبد الله مشرف، ولد يوم 15 فبراير لعام 1942، حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968، ثم عُين في مسرح الطليعة وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها “عفاريت من ورق” و”الناس الطيبة” و”ليالي شهرزاد” و”الدندرمة”.
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