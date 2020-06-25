سيد عبدالحفيظ: نملك كنزا في قطاع الناشئين ونحتاج مباراتين وديتين

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن النادي يمتلك كنزًا ثمينًا في قطاع الناشئين، يضم العديد من المواهب المتميزة التي تشكل مستقبل الكرة في النادي.





وقال عبدالحفيظ «نتطلع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من قطاع الناشئين بوجود أكبر عدد ممكن من اللاعبين المميزين، وهو ما دفعنا إلى تصعيد ثلاثة لاعبين بداية مع العودة للتدريبات أمس، وهم شادي رضوان ومحمد شكري ومحمد فخري».





وأضاف أن عربي بدر سبق أن تم تصعيده في وقت سابق، وهو أمر جيد بالنسبة لنا بشأن تطعيم الفريق الأول بالعناصر الواعدة، التي تمثل عنصرًا مهمًّا جدًّا في الإعداد للمستقبل.





وذكر مدير الكرة بالأهلي أن وجود العناصر الشابة في المران مع الفريق الأول يكسبهم العديد من الخبرات المبكرة في مختلف الجوانب، وهو ما يزيد من فرص دخولهم سريعًا في أجواء الفريق، مما يترتب عليه تحقيق نتائج مميزة للنادي مستقبلًا.





وأوضح أن الفريق سيكون في حاجة إلى خوض مباراتين وديتين على الأقل، من أجل إعلان جاهزيته لعودة المباريات على الصعيدين المحلي والقاري.





وتابع «الأمر ما زال مبكرًا للحديث عن الوديات، ولكن بالطبع نضع هذا الملف في تخطيطنا للمرحلة المقبلة، خاصة بعد العودة بقوة للتدريبات أمس، عقب فترة طويلة من الغياب بسبب انتشار فيروس كورونا».





وقال إن فكرة خوض مباريات ودية في الظروف الحالية تحتاج إلى إجراءات وقائية من نوع مختلف عن تلك التي يتم تطبيقها في التدريبات اليومية، والتي نراعي فيها أقصى درجات الاحترازية، ومن ثم أمامنا خطوتان أو ثلاث على الأكثر قبل دخول مرحلة خوض الوديات.



