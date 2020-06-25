للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بإلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم بمحافظة الجيزة وذلك للإساءة لسمعة مصر السياحية، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار علي إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحي واتخاذ الاجراءات الرادعة ضد أي مخالفة.









ومن جانبه أكد السيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية علي أن هذا القرار يأتي في إطار الدور الرقابي للوزارة علي المنشآت الفندقية والسياحية، حيث أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز، كما انها تحرص علي الحفاظ علي سمعة مصر السياحية.



