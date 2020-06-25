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سفارة تركيا في واشنطن تتجسس على معارضى أردوغان

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:02 م
أردوغان
أردوغان
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حمزة شعيب
كشف موقع نورديك مونيتور الاستقصائي،  أن السفارة التركية في واشنطن العاصمة قامت بالتجسس على الصحفي والأكاديمي المعارض إمري أوسلو، الذي كشف جرائم الحكومة الاستبدادية للرئيس رجب طيب أردوغان  خلال السنوات الماضية.

وفقا لتقرير سري مكون من 58 صفحة، اطلع عليه موقع نورديك مونيتور، لم تستهدف السلطات التركية الصحفي المقيم في الولايات المتحدة فحسب، بل قامت أيضا بمراقبة أشقائه ووالديه المسنين وزوجته وحتى ابنه البالغ من العمر 14 عاما بسبب كتاباته وتحليلاته التي تنتقد النظام التركي. 

تعد هذه المطاردة الجنائية للصحفي جزءا من حملة تخويف شنتها حكومة أردوغان لقمع الأصوات الناقدة سواء داخل أو خارج تركيا.

يتضمن التقرير، الذي أعدته الشرطة سرا في 17 فبراير 2018، إشارة إلى مصدر المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها عن الصحفي في الولايات المتحدة.

 وكانت السفارة التركية في واشنطن قد أرسلت ثلاثة تقارير حول أوسلو إلى مقر وزارة الخارجية في أنقرة، والتي تم مشاركتها فيما بعد مع مختلف فروع الحكومة.

ويستخدم في ذلك أردوغان قسما خاصا قام بإنشائه عام 2016، والذى تم تأسيسه مع هدف محدد يتمثل في ملاحقة منتقدي الحكومة بحجة مكافحة التهديدات للأمن القومي.
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