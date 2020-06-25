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محافظات

طلق ولادة في اللجنة.. وطالب يهرب بالأسئلة.. 12 مشهدا غريبا في امتحانات الثانوية اليوم

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:30 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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قسم المحافظات
أدى اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الإنجليزية وذلك في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والتي بدأت بمادة اللغة العربية الأحد الماضي.

وخلال سير الامتحان رصد موقع صدى البلد عدة مواقف غريبة حدثت على مدار اليوم بمختلف المحافظات جاءت كالتالي : 


طالب يهرب بورقة الأسئلة 

شهدت لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة عبد الحليم نور الدين بإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية محاولة طالب الهروب بورقة امتحان اللغة الإنجليزية أثناء قفزه من أعلى سور المدرسة عقب مطاردة مع ملاحظي اللجنة ، حتى تمكنت أجهزة الأمن المكلفة بتأمين اللجنة من ضبطه.


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وعلى الفور تم التحفظ على الطالب ويخضع للتحقيق من قبل الشؤون القانونية بعد إخطار غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.



ضبط سيدة تعطي الطلاب الكمامات


كما تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط إحدى السيدات أمام لجنة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات أثناء قيامها بتوزيع الكمامات وزجاجات المياه على الطلاب قبل الدخول للجنة وقيامها بتصوير ذلك باستخدام كاميرا فيديو.


ضبط مدرس في شقة مواجهة للجنة


كما تمكنت أجهزة الأمن في نفس المحافظة من ضبط مدرس أثناء قيامه بعمل مراجعة بإحدى الشقق المواجهه للجنة مدرسة عبد الحميد حسن الرسمية للغات .


وتم تحرير محضر إدارى والتنسيق مع الأجهزة المعنية لغلق مركز الدروس الخصوصية.


إصابة طالب في شجار 

رصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ حدوث شجار بين طالبين بلجنة مدرسة كفر الشيخ التجارية بنين بإدارة شرق كفر الشيخ قبل بدء الامتحان .


 أسفر الشجار عن إصابة الطالب (أ.م.ع.م) بجرح سطحي بسيط وتم إجراء الإسعافات الأولية له والسماح بتأدية الامتحان بعد تقدير حالته الصحية ، والتأكد من أن الإصابة لن تعوقه عن تأديته للامتحان.


وتم استدعاء الأمن داخل فناء المدرسة والتوجيه بزيادة الأمن الإداري داخل اللجنة وتم استبعاد رئيس اللجنة لتقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية.


ضبط طالب يصور أسئلة الامتحان

تمكن المراقبون من ضبط أحد طلاب الثانوية العامة بإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية أثناء تصويره أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية بعد بدء الامتحان بنصف ساعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.





إغماء طالبين 

كما أصيب طالبان بلجنتى مدرسة أم المصريين الثانوية، بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ولجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الاكشر بإدارة طوخ التعليمية، بالإغماء وارتفعت درجة حرارتهما أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة.


ولادة طالبة 

كما شهدت اللجان حالة ولادة لطالبة منازل اثناء سير امتحان الثانوية العامة  تحديدا بلجنة مدرسة زياد بكير التابعة لإدارة العجوزة التعليمية.


وقالت عمليات التعليم في بيان رسمي لها : تم نقل الطالبة بسيارة الإسعاف إلي المستشفى ، مؤكدة أنها سيكون لها الحق في دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.


ضبط طالب بكلية التمريض

وفي الشرقية ، شهدت اللجنه رقم 1895  بمدرسة الإعدادية بنات الحديثة  التابعة لإدارة فاقوس التعليمية ضبط طالب بكلية التمريض ويدعى خ أ ر أثناء قفزه على سور المدرسة  وتم تسليمه للأمن. 


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 طالبة تقر بمخالطة حالة كورونا


وشهدت اللجنه رقم 1820 بمدرسة السيدة خديجة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية قيام الطالبة ر أ م بكتابة إقرار على نفسها بأنها مخالطة لحالة كورونا طبقًا للتقرير الوارد معها من المستشفى بإشتباه كورونا ، ولم تؤد الإمتحان.



 عملية الزائدة الدودية


وفي اللجنه رقم 1763 بمدرسة الحرية الثانوية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية تم إستدعاء الإسعاف لنقل الطالبة أ ع م للمستشفى حيث أنها شعرت بآلام نتيجة إجرائها عملية الزائدة الدودية يوم الأحد الماضي .



طالب يمزق ورقة الإجابة 


كما شهدت اللجنه رقم 1832 بمدرسة بوبسطه ب 1  التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية قيام الطالب ح س ح بتمزيق ورقة الإمتحان وتم استدعاء الشئون القانونية لإتخاذ اللازم .



ضبط طالب قفز من على سور المدرسة



وشهدت اللجنه رقم 1867  بمدرسة التحرير ب  التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية قيام الطالب أ خ ب  بالقفز من على سور المدرسة الساعة 12 أثناء الذهاب لدورة المياه وتم ضبطه بمعرفة أمن اللجنه وتحرر محضر بذلك .



وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 619 ألفا و221 طالبا/ طالبة داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، حيث أدي 577 ألفا و503 طلاب /طالبات امتحان اللغة الإنجليزية، و22 ألفا و223 طالبا/ طالبة امتحان اللغة الفرنسية، و19 ألفا و495 طالبا/طالبة امتحان اللغة الألمانية.


كما أدى طلاب مدارس (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية) ، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالي 227 طالبا.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأدوات التعقيم. 


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