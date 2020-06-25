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محافظات

نائب محافظ الغربية : تطوير ميدان المحطة بطنطا بتكلفة 8 ملايين جنيه

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:29 م
نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية :تطوير ميدان المحطة بطنطا بتكلفة 8 مليون
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احمد علي
أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم، عن تخصيص 8 ملايين جنيه لتطوير ميدان المحطة بطنطا والمسند تنفيذه للهيئة القومية للإنتاج الحربي .




جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عصر اليوم بمقر ديوان عام المحافظة.


أكد نائب محافظ الغربية، أن تطوير ميدان المحطة بطنطا يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير الميادين الرئيسية علي مستوى الجمهورية ، مشيرًا الي ان تطوير الميدان يتم بالتنسيق بين هيئة التنسيق الحضارى علي مستوى الجمهورية ومحافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي.


أوضح د. أحمد عطا، أن الهدف من الاجتماع التنسيق بين الجهات المختلفة (المياه، الكهرباء، الغاز، الاتصالات) لنقل الموافق الموجودة بالمنطقة ، مشيرا الي ان أعمال التطوير تشمل ميدان المحطة بالكامل في ضوء رسومات هندسية ستضفي طابع جمالي وعلامة مميزة في المنطقة.


وأضاف عطا ، أنه تم التوجيه بحضور مندوب السكة الحديد ومندوب الهيئة القومية للبريد برفع كافة الاشغالات الموجودة بميدان المحطة والانتهاء منها ، حيث تشمل أعمال التطوير واجهة مبني السكة الحديد والبريد بالميدان.
نائب محافظ الغربية : تطوير ميدان المحطة بطنطا بتكلفة 8 ملايين جنيه
نائب محافظ الغربية : تطوير ميدان المحطة بطنطا بتكلفة 8 ملايين جنيه
نائب محافظ الغربية : تطوير ميدان المحطة بطنطا بتكلفة 8 ملايين جنيه
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