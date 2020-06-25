AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية: افتتاح مجزر حصة شبشير نهاية العام الحالي

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:15 م
محافظ الغربية: افتتاح
محافظ الغربية: افتتاح مجزر حصة شبشير نهاية العام الحالي
Advertisements
احمد علي
اكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، أنه جار العمل علي قدم وساق وبصورة مكثفة لإنجاز الأعمال الانشائية بمجزر حصة شبشير "نصف آلى"، تمهيدا للافتتاح نهاية العام الحالي.


يأتي ذلك في ضوء اتباع كافة إجراءات ضمان الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقًا للاشتراطات المحددة هندسيًا وقانونيًا.


اقرا ايضا :


أوضح نائب محافظ الغربية خلال جولته التفقدية اليوم بالمجزر ، أنه تم الانتهاء من تركيب 2 جمالون معدني وجار استكمال أعمال التغطية والمباني الخاصة بهما وبدء تركيب المعدات خارج الجمالونين، وجار صب خزان المياه العذبة الموجود بالموقع ، والانتهاء من غرف الحراسة والمداخل.

وأشار د. أحمد عطا ، إلي أن تكلفة المجزر تقدر بــ 40 مليون جنيه ويقع على مساحة 30 قيراطا بواقع 2 عنبر للذبح، ويخدم أهالى مركزى طنطا والمحلة ويستوعب أكثر من 1680 رأس يوميًا.


وجدير بالذكر أن محافظ الغربية اعطي توجيهاته الي رؤساء مجالس المدن والاحياء باهميه اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من اخطار كورونا وانتشارها حفاظا على صالح المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 40 مليون جنيه.. إنشاء مجزر "نصف آلي" في حصة شبشير بالغربية

رئيس مدينة سفاجا تتفقد المجزر لمتابعة أعمال الذبح

محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء مجزر حصة شبشير الآلي

بتكلفة ١١٥ مليون جنيه.. محافظ القاهرة يتفقد التشغيل التجريبى لمجزر 15 مايو

رفع كفاءة مجازر الغربية وفق المستويات العالمية

المغربي: تطوير ورفع كفاءة مجزر سفاجا بتكلفة 12 مليون جنيه

ترشيحاتنا

شيء يفرح.. سلوى محمد علي تبكي على الهواء وتوجه رسالة لزوجها الراحل

رسميا.. ليفربول يعلن رحيل أحد لاعبي الفريق

العربية: جلسة لمجلس الأمن الإثنين المقبل حول أزمة سد النهضة

لو بتعاني من آلام الظهر.. 3 أعشاب طبيعية تخلصك منه في ثوان

بعد إصابة عبدالله مشرف.. أعراض جلطة المخ

اتهم إذاعة القرآن بنشر الشرك.. الجندى يلقن داعية سلفي درسا قاسيا على الهواء

AdvertisementS

الموت يفجع المخرج خالد يوسف .. تفاصيل

التضامن تعتذر لأصحاب المعاشات عن عطل موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

صدى البلد يكشف حقيقة مفاوضات ألميريا الإسباني مع طاهر محمد نجم المقاولون

حصاد الجيش: رئيس الأركان يبحث التعاون الثنائي مع مساعد رئيس هيئة الأركان البحريني للعمليات .. تدريبات مصرية اسبانية في البحر الأحمر .. وإنشاء مصنعين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء

خبير وبائيات يشرح بالنسب.. هل اقتربت معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر من الانخفاض؟

انتحار أم شروع في قتل.. أهالي المطرية: الزوجة المنتحرة معندهاش كورونا.. غفلت جوزها ونطت من الشباك وقالت سامحني يا رب

الحكومة: غلق الشواطئ ومنع الأفراح.. وصالات الألعاب تستقبل الرواد من 6 صباحا لـ 9 مساءً

طالبة تعاني من آلام الولادة في إحدى لجان الثانوية العامة بالعجوزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة تسكن الألم وتقضى على البكتيريا

عملية تجميل تشوه وجه مراهقة وتجعلها مثارا للسخرية.. شاهد

يموت فى الحلق.. الماء المالح يضعف فيروس كورونا ويقوى المناعة