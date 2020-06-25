محافظ الغربية: افتتاح مجزر حصة شبشير نهاية العام الحالي

اكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، أنه جار العمل علي قدم وساق وبصورة مكثفة لإنجاز الأعمال الانشائية بمجزر حصة شبشير "نصف آلى"، تمهيدا للافتتاح نهاية العام الحالي.









يأتي ذلك في ضوء اتباع كافة إجراءات ضمان الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقًا للاشتراطات المحددة هندسيًا وقانونيًا.









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أوضح نائب محافظ الغربية خلال جولته التفقدية اليوم بالمجزر ، أنه تم الانتهاء من تركيب 2 جمالون معدني وجار استكمال أعمال التغطية والمباني الخاصة بهما وبدء تركيب المعدات خارج الجمالونين، وجار صب خزان المياه العذبة الموجود بالموقع ، والانتهاء من غرف الحراسة والمداخل.





وأشار د. أحمد عطا ، إلي أن تكلفة المجزر تقدر بــ 40 مليون جنيه ويقع على مساحة 30 قيراطا بواقع 2 عنبر للذبح، ويخدم أهالى مركزى طنطا والمحلة ويستوعب أكثر من 1680 رأس يوميًا.







