مسؤولون أمريكيون: لا اتفاق بشأن بدء نتنياهو في تنفيذ خطط ضم أراضي فلسطينية

نفى مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق بإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ خطط الضم لإجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية.





ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المشاورات رفيعة المستوى التي استمرت على مدى ثلاثة أيام بين مستشاري الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض لم تتمخض عن أي قرار نهائي.





وقال أحد المسؤولين إنه لم يتخذ حتى الآن قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لتنفيذ خطة ترامب"، وذلك في إشارة إلى خطة الرئيس الأمريكي للسلام.





وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، بحسب رويترز، أن الرئيس الأمريكي شارك شخصيا في جزء من المشاورات، فيما قال آخر إن البيت الأبيض يحتاج إلى إجراء مزيد من التحاليل والمشاورات قبل اتخاذ القرار النهائي.





كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أنه ينوي البدء في اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة مخالفة للقانون الدولي.



