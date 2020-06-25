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برلمان

برلمانى يشيد بجهود الداخلية: ساهمت في اختفاء مشاهد الزحام

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:20 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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فريدة محمد
أشاد النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، وعضو لجنة الإدارة المحلية، بجهود وزارة الداخلية اليوم في تأمين محيط المدارس التي تجرى بها امتحانات الثانوية العامة، من خلال تمركزات أمنية بها، فضلًا عن وجود قوات أمنية متحركة للربط بين التمركزات.

وأكد الكمار فى بيان صحفى له أن جهود وزارة الداخلية والانتشار الجيد حول المدارس،  ساهمت في اختفاء مشاهد الزحام بمحيط المدارس، وخلق مناخ آمن للطلاب في ظل أزمة فيروس كورونا. 

وناشد كافة المواطنين وأهالي الطلاب، بالحرص على عدم الذهاب إلى المدارس أثناء امتحانات أبنائهم، لعدم حصول زحام يهدد صحتهم وصحة أبنائهم ويجعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وفي السياق ذاته أكد الكمار أهمية إجراءات التباعد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم داخل المدارس التي تتم فيها امتحانات الثانوية العامة.
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