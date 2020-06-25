أستاذ باطنة يحذر من الأماكن المغلقة بعد العودة التدريجية للوقاية من كورونا

أكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن نسبة الإصابة بـ فيروس كورونا في الأماكن المغلقة أعلي من الأماكن المفتوحة، بعد العودة التدريجية بدءا من السبت المقبل.





وتابع عز العرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "لا بد من الهواء الطلق والبعد عن الأماكن المغلقة والمكيفة مع مراعاة التباعد الاجتماعي والبعد بمسافات لا تقل عن متر بين البعض".





ونصح أستاذ المناعة المواطنين بضرورة، الابتعاد عن الدهون المشبعة تسبب فى تقليل المناعة والإكثار من السلطات والخضار والفواكه لتقوية المناعة، لمواجهة فيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى اليوم.